Hız kamerası yol gösterdi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da geçtiğimiz Cumartesi sabahı, Mustafa Zorer Motors isimli galerinin kurşunlanması olayı ile ilgili yürütülen soruşturmada Selkan Can ile Ahmet Erişik isimli 2 kişi şüpheli olarak gözaltına alınırken, yeni detaylar ortaya çıktı. Kurşunlanma olayını gerçekleştiren şahsın motosikletle olay yerine gittiği ve silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirtildi. Olay yerinden kaçan saldırganın hız limitini aştığı, radara yakalandığı açıklandı.

Polisin, bu sayede saldırganın izini bulduğu belirtildi. Motosiklettin plakasından yola çıkan polis, önceki gün önce Ahmet Erişik’e ulaştı. Sorgulanan Ahmet Erişik, motosikleti olay gecesi Selkan Can’a verdiğini söyledi. Polis, Selkan Can’ı da Girne’de tespit ederek, gözaltına aldı. Her iki zanlı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

2 el ateş edildi

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Okan Keskin, 27 Mayıs’ta Büyük Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Mustafa Zorer Motors isimli işletmeye, 22 metre mesafeden anayol içerisinden 9 mm çapında tabanca ile 2 el ateş edildiğini ve kurşunların galerinin vitrin camı ile duvarına isabet ettiğini anımsattı.

Bölgedeki kamera görüntülerinden, olayı saat 03.00 sıralarında, motosikletli bir şahsın gerçekleştirdiğini belirlediklerini anlatan polis, konu motorun güzergahının mercek altına alındığını ifade etti. Konu motosikletin sürat nedeniyle bir hıs tespit kamerası tarafından fotoğraflandığını ve plakasına ulaşıldığını aktaran polis, yapılan incelemede motosikletin Ahmet Erişik’e ait olduğunu belirlediklerini ve zanlının Girne’de tespit edildiğini açıkladı. Erişik’in ise konu motosikleti olay akşamı zanlı Selkan Can’a verdiğini söylemesi üzerine Can’ı da Girne’de tespit ettiklerini belirten polis, soruşturmanın yeni başladığını bildirdi ve mahkemeden süre talep etti.

Selkan Can: Babamın yanındaydım

Zanlılardan Selkan Can, “Babam 9 gündür hastanede yatıyor, olay saati babamın yanındaydım” diyerek kendini savundu. Mahkeme zanlıların bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.