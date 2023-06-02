Kıskançlık krizi

Lefkoşa’da bir eğlence mekanı önünde yaşanan ve polislere bıçak çektiği için tutuklanan Mustafa Gargınsu’nun karıştığı olayın detayı netleşti.

Gargınsu’nun eşiyle birlikte eğlence mekanına gittiği, işletmecinin karısına selam vermesi nedeniyle tartışma çıkardığı açıklandı.

Çıkan sözlü tartışmanın kavgaya döndüğü, işletmeci olan Ali Çiçek ve güvenlik görevlisi Reşit Bayhan’ın bir taraf, Mustafa Gargınsu’nun karşı taraf olup bir birlerine vurdukları açıklandı.

Olayın ardından tutuklanan ve önceki gün mahkemeye çıkarılan Gargınsu’nun ardından Ali Çiçek ve Reşit Bayhan da gözaltına alındı.

İki zanlı dün mahkemeye çıkarılarak, tutuklama talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis, 31 Mayıs 2023 tarihinde saat 03. 00 sıralarında Lefkoşa'da, umumi bir yer olan Osman Paşa Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir eğlence mekanı önünde yaşanan olayda işletmeci olan Ali Çiçek ve güvenlik görevlisi Reşit Bayhan’ın Mustafa Gargınsu ile kavga ettiklerini söyledi. Polis, kavganın çıkış sebebinin işletmeci ve güvenlik görevlisinin mekana gelen Gargınsu’nın eşiyle selamlaşması olduğunu açıkladı. Polis, çıkan kavgada zanlıların karşılıklı bir birlerine vurduklarını belirtti.

Her iki tarafın yüksek sesle anlamsız bir şekilde bağırıp çağırmak sureti ile rahatsızlık yaptıklarını kaydeden polis, Ali Çiçek ve güvenlik görevlisi Reşit Bayhan’ın tutuklandığını belirtti.

Polis, meselede diğer taraf zanlı olan Mustafa Gargınsu’nun 31 Mayıs 2023 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılıp, işlediği suçlardan dolayı hakkında 2 gün ek tutukluluk alındığını belirtti. Polis, soruşturmanın yeni başladığını, incelenmesi gereken kamera görüntüleri, alınması gereken ifadeler olduğunu ve olaya karışan başka şahısların tespit edilmesi gerektiğini belirtti.

Polis, soruşturma aşamasında zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Gargınsu tutuklu

Mustafa Gargınsu önceki gün mahkemeye çıkarılarak, hakkında 2 gün tutukluluk emri alınmıştı. Polis, zanlının eğlence mekanı önündeki olaya müdahale etmeye giden görevli memurlara bıçak çektiğini açıklamıştı. Gargınsu’nun üzerine bıçakla yürüdüğü, polislere hakaretler yağdırdığı da belirtilmişti.