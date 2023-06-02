Son liste açıklandı

Yüksek Seçim Kurulu, 25 Haziran’da yapılacak Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçiminde, milletvekilliği, muhtar ve ihtiyar heyeti üyeliği adaylıklarına önceki gün yapılan başvuruları, geçici olarak ilan etti. Ara seçimlerde, 6’sı siyasi parti ve 7’si de bağımsız olmak üzere toplam 13 aday, boş kalan milletvekilliği için yarışacak. Lefkoşa İlçesi muhtarlığı için de 4 kişinin başvuru yaptığı bildirildi.

Milliyetçi Demokrasi Partisi Genel Başkanı Buray Büsküvütçü’nün, milletvekilliği seçimine yönelik yaptığı adaylık başvurusunun Yüksek Seçim Kurulu tarafından reddedildiği açıklandı.

Yüksek Seçim Kurulu’nun 12 ve 13 numaralı duyurusuna göre, ilan edilen adaylara her türlü yasal itiraz 2 ve 3 Haziran tarihlerinde saat 08.00’den 17.00’ye kadar ilgili İlçe Seçim Kurulu’na yapılabilecek. Yüksek Seçim Kurulu’nun 12 numaralı duyurusuna göre, 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 58(7) maddesi uyarınca başvuru sırasına göre geçici olarak ilân edilen milletvekili adayları şöyle:

Partili adaylar

Kimler aday oldu

Ali Başman (UBP)

Sami Özuslu (CTP)

Serhan Aktunç (DP)

Figen Yaman Lesinger (YDP)

Tacan Reynar (TDP)

Umut Ersoy (Bağımsızlık Yolu)

Bağımsız adaylar

Abdullah Korkmazhan (Bağımsız)

Meriç Erülkü (Bağımsız)

Çetin Sadeli (Bağımsız)

Talip Sancar (Bağımsız)

Nazım Özsever (Bağımsız)

Alper Özsakınç (Bağımsız)

Mert Taşkın (Bağımsız)

Öte yandan, YSK’nın 13 numaralı duyurusuna göre, muhtar ve ihtiyar heyeti üyeliği adaylıklarına yapılan başvurular ise şöyle:

Muhtarlık adayları kimler

Lefkoşa İlçesi muhtar adayları: Lefkoşa/Yenicami Mahallesi, Mehmet Yumuşak, Adnan Getirmez, Mehmet Çamır, Selim Özdemir.

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları; Lefkoşa/Selimiye Mahallesi Hasan Akkuş.

Gazimağusa İlçesi İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları, Yeniboğaziçi/Yeniboğaziçi Şermin Kasap.

İskele İlçesi İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları: Erenköy-Karpaz/Derince Hasan Korkmaz, Selahattin Korkmaz.

Erenköy-Karpaz/Polat Paşa Mahallesi: Nezaket Çebi, Murat Akgün.

İskele/Boğaziçi: Nagihan İlktaç.

Lefke İlçesi İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları: Lefke – Bademliköy: Mustafa Doğukan Alşan, Tahir Alşan.

Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2023, 09:52