Bu da oldu

Lefkoşa’da bir binaya ait otoparkta elektrik dağıtım hattını sağlayan aktarıcıları çaldıkları iddia edilen Zeki Pulat ve Hakan Kumlutepe dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlıların ana elektrik hattına ait bakır kabloları keserek 3 aktarıcıyı çaldıkları belirtildi.

Zanlılar hakkında bina açma, sirkat, kasti hasar ve mülke tecavüz suçlarından başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtilerek, ek süre talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis, 28 Mayıs 2023 tarihinde saat 17.00 sıralarında Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde bulunan G.S’ye ait binanın otopark kapısının kilit kısmını anahtar ile açıp içeriye giriş yapan Zeki Pulat ve Hakan Kumlutepe’nin ana elektrik hattına ait bakır kabloları keserek bir adet 3 faz bara aktarıcıyı çaldıklarını anlattı.

Polis, zanlıların suçüstü gereği tutuklandığını söyledi. Polis, 29 Mayıs 2023 tarihinde zanlıların aleyhinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden 3 gün ek tutukluluk temin edildiğini aktardı.

Polis, zanlıların 28 Mayıs 2023 tarihinde itiraf niteliğinde ifade verdiklerini söyledi.

Polis, soruşturmanın halen daha devam ettiğini ve Lefkoşa’da işlenen benzer suçlar ile ilgili herhangi bir bağlantılarının olup olmadığı ile ilgili araştırma yapılması gerektiğini ve söz konusu binadan çalınan zırhlının halen daha aranmakta olduğunu söyledi. Polis, bu aşamada zanlıların bir gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıların bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.