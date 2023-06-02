Bunun faydası var

Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) Genel Müdürü İbrahim Benter, yurt içi ve yurt dışı yatırımlara ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, ülkenin kalkınması için gerekli olduğunu belirtti.

Benter, yaptığı açıklamada, Mare Monte’nin kiralanması ve Kapalı Maraş konusuna değindi.

“Arazilerimizin yatırıma açık olmasını, yurtiçi ve yurtdışından yatırımların gelmesini istiyoruz” diyen Benter, şöyle devam etti:

“Bunun hem turizm açısından hem de istihdam açısından faydaları var. Bizim için de gelirlerimizin artması, daha fazla hayır işi yapabilmemiz önemlidir. Ancak diğer taraftan halkımızın plajlara girmesinin engellenmesini asla kabul edemeyiz.”

Yeni bir sözleşme gündemde

Benter, Mare Monte Otel’in 2007 yılında, dönemin Başbakanı Ferdi Sabit Soyer’in bulunduğu Bakanlar Kurulu kararı ile 49 yıllığına Net Turistik Hizmetler Ltd.’ye kiralandığını hatırlatarak, daha sonra arazide tespit edilen eski eser kalıntılarından dolayı 352 dönümün sadece 106 dönümünün yatırıma müsait olduğuna karar verildiğini belirtti.

Bu engelden dolayı, Net Turistik Hizmetler Ltd’.nin Vakıflar İdaresi’nden takriben 3 milyon Sterlin talep ettiğini belirten Benter, devam eden mahkeme sürecini sonlandırmak amacıyla Vakıflar İdaresi’nin hazırlamış olduğu yeni bir önerge temelinde taraflar arasında yeni bir kiralama sözleşmesi yönüne gittiklerini ve görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Benter, “01.01.2013 tarihinden itibaren ödenmemiş kiralar için aylık 1,000 sterlin ödenmesi koşulu ile önerge Bakanlar Kurulu’na sunulmuş ve 4.05.2023 tarihinde onaylanmış fakat taraflar daha yeni bir sözleşme imzalamamıştır” dedi.

Benter,“inşallah anlaşarak bu konuyu da çözeceğiz” ifadesini kullanırken, yeni sözleşme taslağında yatırım süresince ilk 5 yıl ayda 10 bin Sterlin, daha sonra ise ayda 40 bin Sterlinden başlayan kira bedeli öngörülüyor.

Maraş konusu

Benter, Kapalı Maraş’ın Lala Mustafa Paşa, Abdullah Paşa ve Bilal Ağa Vakıflarına ait olduğunu söyleyerek, açıldığında Türk, Rum, İngiliz olduğuna bakılmaksızın zamanında oraya bina yapmış kişilerin, Taşınmaz Mal Komisyonu üzerinden Vakıflar ile kira sözleşmesi yaptıkları takdirde binalarını kullanabileceklerini ifade etti. Benter, Kapalı Maraş’ın açılmasını ve oradan Vakıfların hakkı olan kira bedellerini almasını istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Bu kira bedellerini alırsak daha fazla okul binası yapacağız, daha fazla burs vereceğiz, fakirlerimize, engellerimize destek vereceğiz, gençlerimize ucuza dükkan, tarımcılarımıza ucuza arazi kiralayacağız. Kapalı Maraş’ın Vakıfların kontrolünde açılması topluma her açıdan çok daha faydalı olacak.”

Benter, “İlgili bölgede yatırımları bulunan kullanıcılara öncelik hakkı tanınarak, kiralama başvurusu almak, başvuruları tezekkür etmek ve uzun vadeli kiralama yapmak için hazırız” ifadelerini kullandı.

Maraş’a ilişkin herkesin belgelere dayanarak konuşması gerektiğini söyleyen Benter, söz konusu kataloğa Vakıflar İdaresi’nden erişilebileceğini ya da Vakıflar İdaresi internet sayfasından QR kodu aracılığıyla indirilebileceğini söyledi.

Benter, denizlerin halka kapatılmasının mümkün olmadığını da ifade etti.