Suç patlaması

Yeni adli yılın açılış töreninde konuşan Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, yargı bağımsızlığının önemine dikkat çekti.

Konuşmasında eğitim sektörünün ekonominin en önemli kaynaklarının başında geldiğini söyleyen Özerdağ, son dönemde bu sektörde yaşanan sorunların temelinde kamu alanındaki denetimsizliğin yattığını belirtti.

Kuzey Kıbrıs’ta nüfusa göre suç işleme oranının yüksek olduğuna dikkat çeken Başsavcı Sarper Altıncık ise, Şartlı Tahliye Tüzüğü’nün yarattığı olumsuzlukları gündeme getirdi.

Altıncık “Hukuk devletinde mahkemeler tarafından verilmiş olan cezalara müdahale edilmesi kabul edilebilir bir durum değildir. Mevcut haliyle bu tüzüğün çıkarılış amacına hizmet etmediği açıktır” dedi.

Adli Yıl törenle açıldı

2024-2025 Adli Yılı dün düzenlenen törenle açıldı. Lefkoşa Açık Öğretim Fakültesi’nde yapılan açılış törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Ana Muhalefet Partisi Başkanı Tufan Erhürman, bazı bakan, milletvekilleri ve hukukçular katıldı. Törende, aynı zamanda, Türkiye Cumhuriyeti'nden Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Rıdvan Güleç ve eşi Zekiye Güleç, Adalet Akademisi Daire Başkanı Uğur Parlak ile Azerbaycan İdari Dava Dairesi Başkanı Xagani Mammadov da yer aldı.

Tören, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ’ın açılış konuşmasıyla başladı. Ardından, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Barosunu temsilen Baro Konseyi Başkanı Hasan Esendağlı ve Başsavcı Sarper Altıncık birer konuşma yaptı.

Yargı bağımsızlığı en önemli konu

Özerdağ, Adli Yıl açılış töreninde yaptığı konuşmada yargı bağımsızlığının önemine vurgu yaptı.

Özerdağ, ülkenin gelişerek devletin daha güçlü hale gelebilmesi ve toplumsal refah için yargı bağımsızlığına saygı gösterilmesi ve yargı kararlarına uyulmasının koşulsuz bir şekilde sağlanması gerektiğini ifade etti.

Hukukun üstün olduğu hukuk devleti ilkesini benimseyen devlet yönetiminde demokrasilerin güçlenebilmesi, toplum ve devletin güçlenerek gelişebilmesi için yargı bağımsızlığının devletin olmazsa olmaz unsurları arasında yer aldığını dile getiren Özerdağ, ülke açısından yargı kararlarına uyularak gereğinin yapılmasının hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti açısından önemli bir gereklilik olduğunu vurguladı.

Kamusal alanda denetim şart

Kişilerin adalete olan inancının güçlendirilmesi, kamu düzeninin daha iyi teşkil edebilmesi ve kişilerin devlete ve geleceğe daha güçlü umutlarla bakabilmesi için kamusal alanda denetimin şart olduğuna işaret eden Özerdağ, denetim sonrasında da kurallara uymayanların yargı denetimine getirilmesinin zorunlu olduğuna işaret etti. Eğitim sektörünün ekonominin en önemli kaynaklarının başında geldiğini söyleyen Özerdağ, son dönemde bu sektörde yaşanan sorunların temelinde kamu alanındaki denetimsizliğin yattığını belirtti. Özerdağ, kamu alanındaki denetimin birçok suçun işlenmesinin önlenmesine de katkı koyarak vatandaşların refah ve esenlik içerisinde hayat sürmesini sağlayacağını kaydetti.

Tutuklu yargıda süreç hızlanmalı

"Hükümsüz tutukluların tahkikatları erken sonuçlanmalı" Özerdağ, şunları kaydetti:

“Davasını bilhassa hükümsüz tutuklu olarak bekleyen bir sanığın hükümsüz tutuklu kaldığı sürenin uzamaması için tahkikatların erkenden sonuçlandırılarak en kısa zamanda aleyhlerine dava ikame edilmesi gerektiği gibi, sanıkların davaları da erken zamanda gündeme alınarak neticelendirilmelidir. Bu konuda mahkemeler dahil tüm ilgili tarafların bu adli yıl içerisinde tutukluluk sürelerinin uzamamasına daha fazla özen göstermeleri gerektiğini buradan belirtmek isterim.”

Davalarla ilgili yorum yasaya aykırı

Mahkeme huzurunda henüz görüşülmekte olan davalar hakkında yorum ve eleştiri, tenkit ve spekülatif haberler yapılmasının 9/76 sayılı Mahkemeler Yasası'na aykırı olduğunu söyleyen Özerdağ, yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesi ilkeleri gereğince mahkemelerin verecekleri kararlarda onları etkilemeye, baskı altına almaya, görevlerini bu güvence altında yapmalarına men olunmasına yönelik davranışlardan kaçınılması gerektiğini vurguladı.

En güvenilir kurum

Özerdağ, “Ülkemizde görev yapan saygıdeğer yargıçların göstermiş oldukları başarı, performans ve özverili çalışmalar neticesinde yargı toplumumuz nezdinde KKTC’deki en güvenilir kurum haline gelmiş ve Haziran 2024 itibarıyla yapılan bir çalışmada mahkemelerin en yüksek seviyedeki güvenilirliğe sahip kurum olduğu ortaya çıkmıştır” ifadelerini kullandı.



Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2024, 09:40