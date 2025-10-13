Ortadoğu masada

Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirmek amacıyla bugün Mısır'da uluslararası bir zirve düzenlenecek. 20'den fazla ülke liderinin bir araya geleceği zirveye, Trump ve Sisi'nin davetiyle Türkiye Cumhurbaşka-nı Recep Tayyip Erdoğan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nicos Hristodulidis de katılacak.

Dünya liderleri, Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinde düzenlenecek Gazze zirvesinde buluşacak.

Mısır devlet televizyonuna bağlı "Al-Qahera News"te yayımlanan haberde, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi için kentteki güvenlik ve lojistik hazırlıkların sürdüğü belirtildi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre; zirve öğleden sonra kentteki konferans merke-zinde "Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi" ismiyle düzenlenecek.

Zirve, "Gazze Şeridi'ndeki savaşı sonlandırmayı, Orta Doğu'da barış ve istikrarın sağlanması yönündeki çabaları güçlendirmeyi, bölgesel güvenlik ve istikrar için yeni bir sayfa açmayı" hedefliyor.

Erdoğan Mısır’a gidiyor

Zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Erdoğan'ın zirvede konuşma yapması ve diğer ülkelerin liderleriyle istişareler gerçekleştirmesi planlanıyor.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sissi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın davetine icabetle, Gazze’de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin olarak top-lanacak “Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi”ne iştirak etmek üzere, 13 Ekim 2025 tarihinde Şarm El-Şeyh’i ziyaret edecektir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Zirve’de hitapta bulunmaları, ayrıca katılımcı ülkelerin liderleriyle de istişa-reler gerçekleştirmesi planlanmaktadır.

20'den fazla lider katılacak

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Trump'ın başkanlık edeceği zirveye Cumhurbaşkanı Erdo-ğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Rum Yönetimi Başkanı Nicos Hristodulidis gibi 20'den fazla ülke lideri katılacak.

Axios'un haberine göre; zirveye Filistin lideri Mahmud Abbas da katılacak.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansında yayımlanan haberde ise zirveye İranlı hiçbir yetkilinin katıl-mayacağı iddia edildi.

Katar ve ABD basınına göre; Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Endonezya'dan da katılım olacak ancak katılımın hangi düzeyde yapılacağı belirtilmedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa da zirveye katılım gösterecek.