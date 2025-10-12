Sürücüler alkollü

Ülkede önceki akşam ve dün sabah meydana gelen trafik kazalarında toplam 5 kişi yaralandı, 2 sürücü tutuklandı.

Gazimağusa-Karpaz anayolunun 35-36’ncı kilometreleri arasında Songül İnal (25) yönetimindeki PM 327 plakalı araç, sola meyilli virajda direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı ve çelik bariyerlere çarptı. Araç savrularak Pamuklu yönüne giden Ülfet Osman (35) yönetimindeki SS 240 plakalı araca çarptı. Kazada sürücüler Songül İnal ve Ülfet Osman ile yolcu Çiçek İnal (52) yaralandı. Yaralılardan Ülfet Osman’ın sağ ayağı ve sol dizinde kırık, Çiçek İnal’ın akciğerinde travma olduğu bildirildi. Yaralılar Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Girne’de Semih Sancar Caddesi üzerinde alkollü sürücü Şerif Beyazkaya yönetimindeki UN 420 plakalı araç, sol şeritte seyrederken şerit değiştirip Vepa Gulamov (19) yönetimindeki RM 864 plakalı araca çarptı. Kazada yaralanan olmadı; sürücü Beyazkaya tutuklandı.

Beşparmaklar Caddesi’nde, AA 338 B plakalı araçla alkollü içki tesiri altında seyreden Veysel Erörs (25), Mehmet Necat Ayer (55) yönetimindeki VR 661 plakalı aracı sollamak isterken, karşıdan gelen Özgür Danışman (50) yönetimindeki ZUA 974 plakalı aracı engelledi. Kazada Özgür Danışman ve yolcu Rumeysa İnanıcı (26) yaralandı; Rumeysa’nın sağ ayağında kırık teşhis edildi. Alkollü sürücü Veysel Erörs tutuklandı.

