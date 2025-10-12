İki genç tutuklandı

Alayköy’de düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ziraatı ve tasarrufu yaptığı gerekçesiyle, B.A.Y.(E-19) ile H.G.(E-18) tutuklanandı. Zanlılar dün sabah mahkemeye çıkarıldı. Zanlıların evlerinde bulunan hintkeneviri bitkisini Temmuz ayında ekip, bakımını yaptıklarını itiraf ettikleri açıklandı. Zanlı-lar hakkında soruşturma amaçlı 3 gün ek süre alınırken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru, 10 Ekim 2025 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından zanlıların Alayköy’deki ikametgahlarında yapılan aramada suçüstü ya-kalandıklarını belirtti.

Saksıya ektiler

Polis, yapılan aramada zanlıların tasarruflarında yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuştu-rucu olduğuna inanılan madde, tütünle karışık uyuşturucu içerdiği düşünülen bir adet ucu yanık sar-ma sigara ile iki ayrı saksı içerisinde, yaklaşık 30 ve 40 santimetre boylarında iki kök hintkeneviri bitki-sinin bulunarak emare alındığını aktardı.

Polis memuru, zanlıların verdikleri ifadelerde, söz konusu maddeleri 7 Ekim’de temin ettiklerini, bitkile-ri ise Temmuz 2025’te ektiklerini, bakımını yaptıklarını itiraf ettiklerini söyledi. Zanlıların beyanlarının araştırılacağını, emarelerin analize gönderileceğini ve uyuşturucu temin ettikleri kişinin arandığını kay-deden polis, 3 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.