11’inci seçim olacak

Kıbrıs Türk halkı 19 Ekim Pazar günü cumhurbaşkanı veya devlet başkanını seçmek için 11’inci kez sandığa gidiyor.

Kıbrıs Türk demokrasi tarihine, 11’inci kez yapılan devlet başkanlığı veya cumhurbaşkanlığı seçimi olarak geçecek seçimde 8 aday yarışacak.

1974 Barış Harekatı’nın ardından kendi devlet çatısı altında ilk devlet başkanlığı seçimini 20 Haziran 1976’da yapan Kıbrıs Türk halkı, 44 yıl içinde 2 kez Kıbrıs Türk Federe Devleti devlet başkanlığı; 8 kez de KKTC Cumhurbaşkanlığı için seçime gitti. 19 Ekim Cumhurbaşkanlığı seçimi, KKTC’nin 9. Cumhurbaşkanlığı seçimi olacak.

Devlet başkanlığı/cumhurbaşkanlığı seçim tarihi boyunca sadece 3 kadın aday listelerde yer aldı. 1976’da, 1981’de ve 1985’te Dr. Servet Sami Dedeçay; 2005’te Zehra Cengiz, 2015’te ise Sibel Siber, Cumhurbaşkanlığı’na aday olan kadınlar.

13 Şubat 1975’te kurulan Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkanlığı için 1976’da ve 1981’de yapılan seçimleri Rauf Raif Denktaş kazanırken, 15 Kasım 1983’te kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı için 1985, 1990, 1995 ve 2000 yıllarında yapılan seçimlerde sandıktan çıkan isim yine Denktaş oldu.

2005 Cumhurbaşkanlığı seçimini Mehmet Ali Talat; 2010 yılındaki seçimi Derviş Eroğlu, 2015’teki iki turlu seçimi Mustafa Akıncı kazandı. 2020’de 18 Ekim’de yapılan ikinci turda Mustafa Akıncı ile Ersin Tatar’ın yarıştığı seçimi 51, 74 oy oranıyla Ersin Tatar kazandı.

Denktaş 6 kez aday oldu, 6 seçimi de kazandı

Merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, devlet başkanlığı veya cumhurbaşkanlığı seçimlerinde en fazla aday olan ve katıldığı tüm seçimleri kazanan isim unvanını taşıyor.

Denktaş, aday olduğu 1976, 1981, 1985, 1990, 1995 ve 2000 yıllarındaki seçimlerde sandıktan çıkmayı başardı.

Denktaş’ı 5’er kez aday olan Derviş Eroğlu ve Ayhan Kaymak isimleri izliyor.

Derviş Eroğlu, 1995, 2000, 2005 ve 2010 seçimlerine UBP adayı olarak katılırken, 2015’te bağımsız aday olarak yarıştı. Eroğlu, 2010 seçiminden gelip ayrıldı.

Ayhan Kaymak, 1985, 1995, 2000, 2005 ve 2010 yıllarındaki seçimlerde bağımsız aday oldu.

1976’dan bugüne seçimler ve sonuçları

1976 – Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkanlığı Seçimi

Rauf Denktaş, 53 bin 841 geçerli oyun 41 bin 242’sini alarak kazandı. Katılım oranı yüzde 88,6 oldu.

1981 – KTFD Başkanlığı Seçimi

Denktaş 36 bin 386 oyla yeniden seçildi. Katılım oranı yüzde 74,8.

1985 – KKTC’nin ilk Cumhurbaşkanlığı seçimi

Rauf Denktaş yüzde 70’in üzerinde oyla kazandı. Katılım oranı yüzde 85,7.

1990 – Cumhurbaşkanlığı Seçimi

Denktaş 61 bin 404 oyla dördüncü kez seçildi. Katılım oranı yüzde 93,4.

1995 – Cumhurbaşkanlığı Seçimi

Seçim ikinci tura kaldı. Denktaş ikinci turda Derviş Eroğlu’nu geçerek beşinci kez Cumhurbaşkanı seçildi.

2000 – Cumhurbaşkanlığı Seçimi

UBP adayı Eroğlu’nun ikinci tur öncesi çekilmesiyle Denktaş altıncı kez Cumhurbaşkanı ilan edildi.

2005 – Cumhurbaşkanlığı Seçimi

CTP adayı Mehmet Ali Talat yüzde 55 oyla seçimi kazandı. Katılım oranı yüzde 69,5.

2010 – Cumhurbaşkanlığı Seçimi

UBP adayı Derviş Eroğlu yüzde 50,38 oyla seçimi kazandı.

2015 – Cumhurbaşkanlığı Seçimi

Seçim ikinci tura kaldı. Mustafa Akıncı yüzde 60,5 oyla Derviş Eroğlu’nu geride bırakarak Cumhurbaşkanı oldu.

2020 – Cumhurbaşkanlığı Seçimi

Ersin Tatar ile Mustafa Akıncı’nın yarıştığı ikinci turda, Tatar yüzde 51,69 oyla kazandı.

19 Ekim 2025’te 8 aday yarışacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 9’uncu Cumhurbaşkanlığı seçiminde 8 aday yarışacak. Adaylar, oy pusulasındaki sırasına göre şöyle:

1. Osman Zorba (Kıbrıs Sosyalist Partisi)

2. Tufan Erhürman (Cumhuriyetçi Türk Partisi)

3. Arif Salih Kırdağ (Bağımsız)

4. Ahmet Boran (Bağımsız)

5. Mehmet Hasgüler (Bağımsız)

6. İbrahim Yazıcı (Bağımsız)

7. Hüseyin Gürlek (Bağımsız)

8. Ersin Tatar (Bağımsız)