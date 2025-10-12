2 kişi tutuklandı

Hüseyin ÇİÇEK

Trafik ekipleri önceki gece kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde toplam bin 983 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde 276 sürücü hakkında yasal işlem yapıldı. Sürat ihlali, rapor edi-len trafik suçları arasında ilk sırada yer aldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, rapor edilen sürücülerden 110’u hız limitlerini aştı, 16’sı alkollü araç kullanırken yakalandı. Denetimlerde ayrıca 2 sürücünün sigortasız araç kullandığı, 6 sürücünün muayenesiz araç sürdüğü ve 19 aracın seyrüsefer ruhsatı bulunmadığı belirlendi.

Sürücülerin kurallara uymadığı diğer konular da dikkat çekti. 5 kişi seyir halindeyken cep telefonu kul-lanırken, 6 kişi emniyet kemeri takmadı. 11 sürücü aracına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak-tan, 2 sürücü kamu taşıma işletme izni (T) kurallarına uymamaktan, bir sürücü ise elektrikli scooter kullanım kurallarına uymamaktan rapor edildi.

Bunun yanında 2 sürücünün tehlikeli sürüş yaptığı, 2 kişinin trafik levha ve işaretlerine uymadığı, bir sürücünün ise motosiklet kullanırken koruyucu başlık takmadığı saptandı. Denetimler kapsamında toplam 40 araç trafikten men edilirken, 2 sürücü de tutuklandı.

Ayrıca 93 sürücü hakkında diğer trafik suçlarından yasal işlem uygulandı. Polis yetkilileri, sürücüleri trafik kurallarına uymaya ve hem kendi hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliğini sağlamaya çağırdı.