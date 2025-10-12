Doğa bilinci aşılandı

Dünya Göçmen Kuşlar Günü kapsamında, YBH, MAKAMER, TOVAD, KSAT ve HDDD iş birliğiyle Ayluga Sulak Alanı’nda kuş gözlem etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte doğa gönüllüleri, öğrenciler ve yerel halk, flamingo, balıkçıl, yalıçapkını, çamurcun gibi birçok türü gözlemleme fırsatı buldu.

Kuruluşlar adına Yusuf Şentuğ’un verdiği bilgiye göre, Çevre Eğitimi ve Yönetimi Uzmanı Dr. Asuman Korukoğlu, göçmen kuşların ekolojik önemi ve korunma yolları üzerine bilgilendirici bir sunum gerçekleştirirken katılımcılar, sulak alanların göç rotalarındaki kritik rolü hakkında farkındalık kazandı.

Etkinliğin, kuş dostu şehirler ve toplulukların önemine dikkat çekerek doğa koruma bilincini güçlendirdiği kaydedildi.

