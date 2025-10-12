Aynı çizgide devam

Hamit ER

Ulusal Birlik Partisi (UBP), 50’nci kuruluş yıldönümünü düzenlediği görkemli resepsiyonla kutladı. Resepsiyonda konuşan UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, 50 yıldır çizgilerinin aynı olduğunu söyledi ve parti olarak ülkeye hizmet etmeye devam edeceklerini ifade etti. Yakın Doğu Üniversitesi’nde düzenlenen resepsiyonda, Üstel davetlileri karşıladı. Kutlamaya Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım’ın yanı sıra bakanlar, milletvekilleri, parti yetkilileri ve çok sayıda davetli katıldı. UBP’nin 50’nci yaş pastası, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ve Başbakan Ünal Üstel tarafından birlikte kesildi.

Yılmaz,Erdoğan’ın selamlarını iletti

Resepsiyonda konuşan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ileterek, Kıbrıs Türk halkının egemenlik mücadelesine ve iki devletli çözüm vizyonuna vurgu yaptı. “Ulusal Birlik Partisi ismi çok anlamlıdır. Millet olma ve birlik olma bilincini ifade eder” diyen Yılmaz, bölgede yaşanan gelişmeler karşısında iç birliğin korunmasının önemine dikkat çekti. Yılmaz, “Sayın Erdoğan her zaman ‘iç cephemizi güçlendirelim’ der. Bölgemiz üzerinde oynanmaya çalışılan oyunlara karşı birlik içinde olmalıyız” dedi.

UBP’nin Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve egemenlik mücadelesinin köklerinde yer aldığını belirten Yılmaz, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ortaya koyduğu iki devletli çözüm modelinin Türkiye için “tek yol” haline geldiğini vurguladı.

Tatar: UBP, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin simgesidir

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da konuşmasında, Ulusal Birlik Partisi’nin herhangi bir siyasi parti olmadığını, köklerinin Kıbrıs Türk halkının yüz yılı aşan varoluş mücadelesine ve Türk Mukavemet Teşkilatı’na dayandığını belirtti. “UBP demek, Kıbrıs Türkü demektir. UBP demek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demektir. UBP demek, Anavatan Türkiye ve Türk halkıyla sarsılmaz tarihsel bağlar demektir” diyen Tatar, partinin özgürlük, bağımsızlık ve egemenlik yolunda mücadele eden tüm şehit, mücahit ve gazilerin mirasını taşıdığını vurguladı. Tatar, “UBP, Kıbrıs Türkünün milli direnişini başlatan Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş ve dava arkadaşlarının yolundan yürüyen bir partidir” dedi.

Üstel: Tam 50 yıldır çizgimiz nettir

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, resepsiyonda yaptığı konuşmada, “Bugün özgürsek, bir devletimiz varsa, bugün burada bayraklarımız dalgalanıyorsa, o bayrakta TMT ruhu, Kıbrıs Türk halkının iradesi, Anavatan Türkiye’nin tartışılmaz desteği ve UBP’nin birleştirici gücü vardır” dedi. “Bizim sözümüz bağımsızlıktır, bizim sözümüz egemenliktir, bizim sözümüz güvenliktir, bizim sözümüz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetidir” ifadelerini kullanan Üstel, yaklaşan seçimlerin UBP için birer “bayram” niteliğinde olacağını belirtti. Üstel, “Önümüzde üç seçim, üç zafer var. Seçimlerin kazananı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar olacaktır; kazanan halkımız olacaktır, çünkü doğru karar Ersin Tatar’dır” dedi. Üstel, “Tam 50 yıldır çizgimiz nettir: UBP varsa, hizmet, istikrar ve güçlü bir devlet vardır” ifadelerini kullandı.

Resepsiyon, sanatçı Semicenk’in sahne performansıyla sona erdi.