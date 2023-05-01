Öfke kontrolü bir yere kadar

Serdar ŞENGÜL-Hamit ER

Akaryakıt alımı başta olmak üzere alış-veriş amacıyla güneyden kuzeye geçen Rumların ve turistlerin sayısında her geçen gün daha da artış yaşanırken, sınır kapılarının yetersizliği yüzünden kornalı protestoların başladığı görüldü.

Diyalog muhabiri, dün Metehan Sınır Kapısından güneye doğru araç kuyruğunun 3 kilometreye kadar uzadığını görüntülerken, geçiş yapanların tepkilerini dinledi.

Kıbrıslı Rumlar, “daha çok kapı istiyoruz ama mevcut kapılarda geçişleri kolaylaştıracak önlemler de alınmalı” derken, gezme maksatlı veya et almak için güneye geçen Kıbrıslı Türkler de 5 dakikalık mesafeyi 45 dakikada alabildiklerini belirterek, tepkisini dile getirdi.

Hem Kıbrıslı Türkler, hem de Rumlar “sabrın da bir sonu var” diyerek yetkilileri acil önlem almaya çağırdı.

Günde binlerce giriş-çıkışın yapıldığı sınır kapılarına yeterli ilginin gösterilmediğini belirten vatandaşlar, “Lefkoşa ve Gazimağusa gibi kalabalık bölgelerde bulunan kapılar yetersiz kalıyor. Ya hemen yenileri açılmalı ya da mevcut kapılardaki altyapı ve personel eksiklikleri giderilmeli” dedi.

Arasta Rum ve turistlerle doldu

Metehan’ın yanı sıra Lokmacı kapısından da yoğun geçişler oldu. Kuzeye geçen Rum ve turistler Arasta çarşısını doldurdu. Kafe ve restoranlarda, Büyük Han’da vakit geçiren Rumlar ve turistler çarşıyı gezdi, alış veriş yaptı. Hafta sonu çarşıyı dolduran turistler esnafı memnun ederken, Lokmacı Sınır Kapısı’nda da yoğunluk yaşandığı ifade edildi. Bölge esnafı, Lokmacı kapısından sorunların giderilmesi için yetkilileri göreve davet etti.