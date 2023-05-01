Tedavi altına alındı

İskele’ye bağlı Sipahi köyünde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza, Ayhan Teyyarecioğlu isimli 19 yaşındaki sürücünün dikkatsiz bir şekilde yolun sağına geçmesi ve karşı yönden gelen araçla çarpışması sonucu gerçekleşti.

Polisten verilen bilgiye göre; kaza dün akşam saat 17.50 sıralarında, Sipahi'de Köprü Sokak üzerinde meydana geldi. Ayhan Teyyarecioğlu yönetimindeki KS 274 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçti. Sürücü, bu esnada karşı istikametten gelmekte olan Mustafa Yılmaz (E-56) yönetimindeki EA 848 plakalı araç ile çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan EA 848 plakalı araç sürücüsü Mustafa Yılmaz, Gazimağusa Devlet Hastanesine, KS 274 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Sinan Hürtaş (E-20), Furkan Yenmez (E-18) ve Nihat Teyyarecioğlu (E-16) ise tedbir amaçlı Yenierenköy Sağlık Merkezine kaldırıldı. Mustafa Yılmaz’ın tedavisi sürerken, yolcular sağlık kontrollerinin ardından taburcu edildi.



