Maddi teşvik verilecek

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Suriyeli ailelerin ülkelerine gönüllü dönüşünü teşvik etmek amacıyla yeni bir destek programını uygulamaya koydu. “Ailelerin Suriye’ye Gönüllü Geri Dönmesine Yardım Planı 2026” adı verilen düzenleme kapsamında maddi teşvikler ve sınırlı çalışma izni imkânı sağlanacak.

Alithia gazetesinin haberine göre plan, Rum Göç ve Uluslararası Koruma Müsteşarı Nikolas Yoannidis tarafından Lefkoşa’da Rum Enformasyon Dairesi’nin “Theofilos Yeorgiadis” amfitiyatrosunda kamuoyuna açıklandı.

Cyprus Mail’in aktardığı bilgilere göre, plan 9 Haziran – 30 Ekim 2026 tarihleri arasında uygulanacak. Düzenleme kapsamında Suriyeli ailelere ülkelerine dönüşleri için maddi teşvik ödemesi yapılacak, aile bireylerinden bir erişkine ise iki yıl süreyle Güney Kıbrıs’ta çalışma hakkı tanınacak.

Plan, özellikle eşlerden en az birinin 31 Aralık 2024’ten önce uluslararası koruma başvurusunda bulunduğu veya koruma statüsü aldığı, çocuksuz çiftleri de kapsıyor. Buna göre aileden bir kişi 31 Ağustos 2028’e kadar geçerli özel ikamet izniyle Güney Kıbrıs’ta çalışmaya devam edebilecek, diğer aile bireyleri ise teşvik ödemesi alarak Suriye’ye dönebilecek.

Maddi destek kapsamında, geri dönecek her eş için 2 bin Euro, her çocuk için 1.500 Euro ödeme yapılacağı belirtildi. Halihazırda uluslararası koruma statüsüne sahip ya da başvurusu değerlendirme aşamasında olan ailelere ise ek olarak 1.000 Euro destek verileceği ifade edildi.

Müsteşar Nikolas Yoannidis, Suriye’de Aralık 2024’te yaşanan yönetim değişikliğinin ardından yaklaşık 5 bin Suriyelinin ya başvurusunu geri çektiğini ya da koruma statüsünden çıkarak ülkesine döndüğünü söyledi.

