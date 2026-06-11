İhbar işe yaradı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin ihbar üzerine gerçekleştirdiği operasyonda, bir ikametgahta toplam 136 parça uyuşturuculu kâğıt ele geçirildi. Operasyon kapsamında İ.K. (E-60) isimli zanlı tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye olguları aktaran polis memuru Çağlar Kahyaoğlu; 9 Haziran 2026 tarihinde alınan bir ihbar üzerine zanlının ikametgahında uyuşturucu madde bulunduğuna dair bilgi elde edildiğini ve saat 17.30 sıralarında söz konusu adrese operasyon düzenlendiğini söyledi.

Polis, ikametgahta yapılan ilk aramada evin çeşitli bölümlerinde 9 adet uyuşturucu içerdiğine inanılan kâğıt parçası tespit edildiğini belirtti. Polis, uyuşturucu maddelerin bir kısmının evin merdiven boşluğu kısmında gizlenmiş bir bez çanta içerisinde bulunduğunu, bu çanta içinde 127 adet uyuşturuculu A4 kâğıdın daha tespit edilerek emare alındığını kaydetti. Polis, içerisinde tütünle karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan parçalanmış sarma sigara ile içerlerinde metamfetamin türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan naylon poşet ve cam pipo da bulunarak emare olarak alındığını kaydetti.

Ele geçirilen tüm maddelerin analiz için laboratuvara gönderileceğini, soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu kaydeden polis, zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren mahkeme, zanlı İ.K.’nin 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.