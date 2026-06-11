Cevabımız çok sert olur

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’a ilişkin yaptığı açıklamalarda Rum tarafı ve bazı destekçilerini sert sözlerle uyardı. Erdoğan, Türkiye’nin ve Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukuna yönelik herhangi bir müdahale girişimine karşı “çok net ve çok sert” karşılık verileceğini söyledi.

AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda konuşan Erdoğan, Akdeniz’de özellikle Kıbrıs Adası çevresinde gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, bölgede “fitne ateşi yakılmak istendiğini” ifade etti. Erdoğan, bazı yapıların İsrail’in etkisiyle hareket ettiğini ve Doğu Akdeniz’de “ham hayaller” peşinde koşulduğunu belirtti.



İsrail’in fitne kayığına binmişler

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, “Şimdi Akdeniz’de, özellikle de Kıbrıs Adası’nda bir fitne ateşinin yakılmak istendiğini görüyoruz ve gelişmeleri de çok yakından takip ediyoruz. İhtirasları cüsselerini fazlasıyla aşan bazı ufak tefek yapılar, İsrail’in fitne kayığına binmişler, Siyonizm’in taşeronluğunu üstlenmişler; güya Doğu Akdeniz’de birtakım ham hayallerin peşine düşmüşler. Çok açık söylüyorum: Kimse macera peşinde koşmasın. Kimse Siyonist katliam şebekesinin kuyruğuna takılmasın. Eğer Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin ve Kıbrıs Türkü’nün hak ve hukukuna kastedilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olur, çok da sert olur” ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca konuşmasında “kimsenin macera peşinde koşmaması gerektiğini” vurgulayarak, bölgedeki gelişmelerin dikkatle izlendiğini belirtti.



20 Temmuz’da geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından Kıbrıs’a yönelik ziyaret konusuna da değindi. Grup toplantısının ardından bir gazetecinin “20 Temmuz’da Kıbrıs’a ziyaret bekleniyor mu?” sorusuna yanıt veren Erdoğan, “20 Temmuz zaten bizim orası için her zaman yaptığımız bir ziyaret. Yine aynen devam” dedi.

Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2026, 09:49