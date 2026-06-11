Tavır değiştirdi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Savunma Bakanı Vasilis Palmas, Orta Doğu’da süren çatışmaların yeniden alevlenmesine rağmen Güney Kıbrıs’ın herhangi bir güvenlik riskiyle karşı karşıya olmadığını açıkladı.

Alithia gazetesinin haberine göre; Palmas, yerel bir televizyon kanalına yaptığı değerlendirmede, bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiğini ancak ülkenin mevcut koşullarda doğrudan bir tehdit altında bulunmadığını ifade etti.

Palmas, zaman zaman yaşanan münferit olayların güvenlik birimleri tarafından kontrol altında tutulduğunu da belirtti.

Savunma Bakanı, Yunan silahlı kuvvetlerinin Güney Kıbrıs’ın savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla karada, denizde ve havada alarm durumunu sürdürdüğünü söyledi. Bu kapsamda Yunan Deniz Kuvvetleri’ne ait “Elli” fırkateyninin Güney Kıbrıs açıklarında devriye görevine devam ettiği, Yunan Hava Kuvvetleri’ne ait iki F-16 savaş uçağının ise Baf’taki Andreas Papandreu Hava Üssü’nde konuşlu bulunduğu kaydedildi.

Palmas, bu askeri varlığın bölgedeki güvenlik dengesi açısından caydırıcı bir unsur olduğunu ifade ederken, Güney Kıbrıs’ın “güvenli bir destinasyon” olmaya devam ettiğini vurguladı. Savunma Bakanlığı ile Rum Milli Muhafız Ordusu’nun ülke güvenliğinin iki temel ayağını oluşturduğunu dile getirdi.

Açıklamalarında Yunanistan ile savunma iş birliğine de değinen Palmas, Lefkoşa’da düzenlenen gayriresmi Avrupa Konuları Konseyi toplantıları kapsamında Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ile bir araya geldiklerini söyledi. Görüşmede, Güney Kıbrıs’ın Yunanistan’dan “Centauros” hava savunma sistemini tedarik etmesi konusunun ele alındığını ve iki ülke arasında bu konuda tam bir görüş birliği bulunduğunu aktardı.