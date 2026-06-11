İlişkiler gelişecek

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir dizi resmi temas gerçekleştirdi.

Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel ve İçişleri Bakanı Dursun Oğuz tarafından kabul edilen Çiftçi, görüşmelerde iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’yi makamında kabul etti. Kabulde hediye teatisi de gerçekleştirildi.

Çiftçi’ye ziyaretinde, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ve bazı Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekilleri de eşlik etti.

Öztürkler: İki nefes, tek ses

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de Çiftçi’yi kabul etti.

Öztürkler ile Çiftçi, Meclis ziyareti anısına fotoğraf çektirdi.

Ziyaret sırasında, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe ile milletvekilleri de hazır bulundu.

Karşılıklı hediyelerin takdim edildiği ziyarette, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Çiftçi’ye, Meclis tarafından hazırlanan bir hediye sundu.

Öztürkler, flüt şeklinde hazırlanan hediyenin ilk kez verildiğini ifade ederek, flütün, aynı anda karşılıklı üflenerek ses çıkardığını, “İki nefes tek ses” ve birlik beraberlik için dizayn edildiğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi kabulde yaptığı konuşmada, göreve yeni geldiğini ifade ederek, Azerbaycan ve KKTC ziyaretlerine verdiği öneme işaret etti.

KKTC’deki temaslarıyla ilgili bilgi veren Çiftçi, KKTC ziyaretinin hayırlara vesile olması ve karşılıklı kardeşlik bağlarının güçlenmesini temenni etti.

Üstel: Türkiye’nin verdiği destekle huzurlu yaşıyoruz

Başbakan Ünal Üstel, Çiftçi’yi ülkede ağırlamaktan onur duyduğunu ifade ederek, iki halk arasında tarihten gelen güçlü bağların, kardeşlik bağları ile bağlı olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin verdiği destekle 1974’te adaya barış geldiğini, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ve özgürlüğüne kavuştuğunu belirten Üstel, 1983’te de KKTC devletini kurarak bunun taçlandırıldığını söyledi.

O günden bu güne Türkiye’nin KKTC’yi her alanda daha ileriye götürme çabasına destek olmaya devam ettiğini belirten Üstel, ülke güvenliği için de Türkiye’nin verdiği destekle huzurlu güvenli bir şekilde yaşadıklarını kaydetti.

Oğuz: İş birliğimiz devam edecek

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, temaslarda bulunmak üzere ülkeye gelen Bakan Mustafa Çiftçi ile görüştü.

Karşılıklı hediye teatisi de yapılan görüşmede Oğuz, Çiftçi’ye CONIFA Euro 2026 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda birinci gelen KKTC Futbol Milli Takımı’nın formasını takdim etti.

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile heyetini bakanlıkta misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki tarihsel ve kardeşlik ilişkisine işaret eden Oğuz, Türkiye’nin KKTC’nin gelişmesi adına her zaman yanlarında olduğunu kaydetti.

Türkiye İçişleri Bakanlığı’nın kendilerine hep destek olduğunu, özellikle iç güvenlikle ilgili meselelerde temaslarda bulunduklarını belirten Oğuz, iş birliklerinin devam edeceğini vurguladı.

Göçle mücadele konusunda KKTC’nin önemli yol aldığını belirten Oğuz, Türkiye’nin desteğiyle Göçle Mücadele Merkezi’nin kurulduğunu anımsattı.

Çiftçi: İş birliğimiz sürecek

Bakan Mustafa Çiftçi de, bakanlıklar arası iletişim ve iş birliğinin devam edeceğini kaydetti.

Ziyaretlerinin maksadının da bakanlıklar arasındaki iş birliklerini artırmak olduğunu söyleyen Çiftçi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğine verdikleri öneme işaret etti.

“İki ülke arasındaki iş birliğini ne kadar geliştirirse karşılıklı güvenliğimizi de o kadar arttırmış, güvenliği daha da pekiştirmiş olacağız.” diyen Çiftçi, iş birliği yapılabilecek çok çeşitli alanlar olduğunu ve bu alanları yeniden gözden geçireceklerini belirtti.

Çiftçi,“İnşallah karşılıklı atacağımız adımlarla, bu iş birliğini, güç birliğini daha da geliştirmiş, pekiştirmiş olacağız.” dedi.

Burası ikinci vatanımızdır

İçişleri Bakanı Çiftçi de, göreve yeni başlaması sebebiyle KKTC’yi ziyaret ettiğini belirterek, “Burası ikinci vatanımızdır.” ifadelerini kullandı.

Geniş bir ekiple, “tek millet iki devlet” bilinciyle KKTC’ye geldiklerini ve KKTC ile ilişkileri geliştirmek, derinleştirmek için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Çiftçi, İçişleri Bakanlığı ile de güçlü ilişkiler kurduklarını, organize suçlar, trafik, güvenlik ve diğer tüm alanlarda gelişme sağlamak için devlet imkanlarını seferber edeceklerini kaydetti.

İki Bakan Selimiye Camisi’ni ziyaret etti

Oğuz, Çiftçi ile birlikte Selimiye Camisi’ni ziyaret etti.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’nin de eşlik ettiği ziyarette, Oğuz ve Çiftçi, Selimiye Camisi’nde incelemelerde bulunarak caminin tarihi ve yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Bakanlar, ziyaret kapsamında camide namaz da kıldı.

Oğuz ve Çiftçi daha sonra AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Temsilciliği’ni ziyaret etti.

Çiftçi, Başçeri ile görüştü

Bu arada Bakan Çiftçi, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile görüştü.

TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nde gerçekleşen ziyarette, Bakanı Çiftçi’ye, Konya Milletvekili, KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Göç İdaresi Başkanı Muhammet Selami Yazıcı, AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Sezer Işıktaş, İçişleri Bakanlığı İletişim Müşaviri Hasan Öymez, JGK KOM Daire Başkanı Tuğgeneral Tamer Bilacan, SGK Harekât Başkanı Tuğamiral Alpaslan Baysal ve EGM Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanı Mehmet Çatal eşlik etti.