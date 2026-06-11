Kadınların işi zor

Cumhuriyet Meclisi Emekli Genel Sekreteri Seral Fırat, tv2020’de yayınlanan “Cemre Akar ile 360 Derece” programında kadınların iş hayatındaki yeri ve yönetim süreçlerindeki rolüne ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.



Kadınların empati gücü ve çoklu düşünme becerilerinin iş hayatında önemli bir avantaj oluşturduğunu belirten Fırat, bu özellikler nedeniyle kadınların hem siyaset hem de yönetim kademelerinde daha fazla yer alması gerektiğini ifade etti. Kamu ve özel sektörde hâlen erkek egemen bir sistemin varlığını sürdürdüğünü söyleyen Fırat, bu durumun kadınların kariyer basamaklarında ilerlemesini zaman zaman zorlaştırdığını dile getirdi.



Meslek hayatında kadınların çoğu zaman “kendini kanıtlama zorunluluğu” ile karşı karşıya bırakıldığını belirten Fırat, bu sürecin kadın çalışanlar üzerinde ek bir baskı oluşturduğunu kaydetti.

Kadınların görev aldıkları pozisyonlarda yeterliliklerini ispat etmek için daha fazla çaba sarf etmek zorunda kaldığını ifade eden Fırat, bu durumun kurumsal yapılar içinde fırsat eşitliği tartışmasını da gündeme getirdiğini söyledi.

Zamanı geldiğinde otoriter olmak gerekir

Yönetim anlayışıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Fırat, “Zamanı geldiğinde otoriter olmak gerekir” ifadesini kullanarak, özellikle karar alma süreçlerinde net ve kararlı bir duruş sergilemenin önemine dikkat çekti. Yönetici pozisyonlarda bulunan kişilerin gerektiğinde inisiyatif alabilmesi gerektiğini belirten Fırat, bunun kurumsal işleyişin etkinliği açısından önemli olduğunu vurguladı.

Cumhuriyet Meclisi’nde görev yaptığı döneme de değinen Fırat, Meclis yönetiminin en önemli zorluklarından birinin farklı siyasi partilerle birlikte çalışma zorunluluğu olduğunu ifade etti. Bu durumun tarafsızlık ilkesini daha da önemli hale getirdiğini söyleyen Fırat, yönetici konumunda bulunan kişilerin tüm siyasi görüşlere eşit mesafede durması gerektiğini belirtti.

Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2026, 09:56