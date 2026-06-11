Yaz sezonu keyifli başladı

Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi ile KKTC Adanalılar Dayanışma Aktivite ve Kültür Derneği (ADAKDER) iş birliğinde “1. Yaza Merhaba Pikniği” Büyükkonuk Doğa Tesisi Piknik Alanı’ndaki yapıldı.

Belediyeden verilen bilgiye göre, etkinlikte; canlı müzik performansları, kültürel gösteriler ve çocuklara yönelik aktiviteler oldu.

Mehmetçik- Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, yerel yönetimlerin yalnızca altyapı hizmetleriyle değil, insanları bir araya getiren sosyal ve kültürel faaliyetlerle de toplum hayatına katkı koyması gerektiğini vurguladı.

Tuğlu, güçlü toplumların güçlü sosyal bağlar üzerine inşa edildiğini belirterek, kültürel değerlerin yaşatılması ve dayanışma ruhunun güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Çocukların etkinliğe gösterdiği yoğun ilginin kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Tuğlu, geleceğin teminatı olan çocukların sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle desteklenmesinin önemine vurgu yaptı.



