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Dava ertelendi

Sahte diploma suçlamasıyla yargılanan F.Ü. sağlık sorunları nedeniyle dünkü duruşmaya katılmadı

Dava ertelendi

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KSTÜ) başlatılan “sahte diploma” soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan sanık F.Ü.’nün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davası 15 Haziran Pazartesi gününe ertelendi.
Sanık F.Ü. ameliyat olmasından kaynaklı raporlu olduğu gerekçesiyle dünkü duruşmaya katılmadı. Dava, ilgili doktorun sanığın sağlık durumu hakkında bilgi vermesi için pazartesi gününe ertelendi. 
Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti huzurunda görüşülen duruşmada, iddia makamı Başsavcılık adına Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz ve sanık avukatı Doğa Zeki hazır bulundu.

Avukatı rapor sundu
Mahkemede söz alan Avukat Doğa Zeki, sanık F.Ü’nün, ameliyat olduğunu, üç ay mazeretli olacak şekilde raporu bulunduğunu bu nedenle duruşmaya katılamadığını belirtti. 
Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz ise rapora itiraz etti. “Raporu şimdi aldım” diyen İldeniz, böyle bir durumun önceden haber verilmesi gerektiğini söyledi. Ardından duruşmaya ara verildi.
Aranın ardından yeniden söz alan Kıdemli Savcı İldeniz, raporun 3 Haziran’da tanzim edildiğine dikkat çekerek, duruşma gününe kadar geçen 7 günlük sürede raporun kendisine sunulmadığını ve sanığın duruşmada hazır olamayacağını öğrenemediğini belirtti.
Tıp uzmanı olmadığını ifade eden İldeniz, raporun sunumu için duruşma günü verilmesini talep etti.
Yargıç; sanığın sağlık durumunu ilgili doktordan dinlemek üzere davayı 15 Haziran Pazartesi gününe erteledi.
 

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YORUMLAR
garga
garga - 7 saat Önce

ne gadar nereye gadar gaçacaksınız.siz ve obirleri

Doğru Söz
Doğru Söz - 3 saat Önce

Sahte diploma davasında diploma alan binlerce yozlaşmış muaf mı? Yozlaşmış ülkenin göstermelim davası bu. Kerhen yürütulen bir dava... Tıpkı Eczaanelerdeki ilaç yolsuzluklarının unutturulduğu gibi. Ubutturulacak. Arıklı da ilaç yolsuzlukları soruşturması devam ederken Telefon Dairesinde kablo yolsuzluğu tesbit ettiğini ve ilaç yolsuzluğunun bu yolsuzluk yanında devede kulak kalacağını söylemişti. Eeed hani? UBP ye dokunacağı için anlaştıniz ve kapattınız mı? Hadi muhalefet mecliste sorun!
Bu ülke YOZLAŞMIŞLIK ŞAMPİYONUDUUUUUR...

Fatoş
Fatoş - 2 dakika Önce

Ne örtdünüz fatmanın yüzünü

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