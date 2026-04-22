Güzelyurt-Kalkanlı anayolu üzerinde faaliyet gösteren petrol istasyonundan satın aldığı bin 400 liralık akaryakıtı sahte 100 dolarla ödeyip 3 bin TL para üstü alan B.K (E-59) yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlı tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis; olayın 5 Nisan 2026 tarihinde saat 20.25 sıralarında Güzelyurt-Kalkanlı Yolu üzerinde faaliyet gösteren Kalkanlı Petrol isimli akaryakıt istasyonunda meydana geldiğini aktardı.

Polis, zanlının kullanımında bulunan HS 917 plakalı araç ile söz konusu istasyona gittiğini; araca bin 400 TL tutarında yakıt temin ettiğini ve ödeme sırasında tasarrufunda bulundurduğu sahte 100 Amerikan Doları’nı pompacıya verdiğini belirtti.

Polis, zanlının bu şekilde 3 bin TL para üstü alarak sahtekarlıkla mal ve kredi temin ettiğini ve konu sahte parayı tedavüle sürdüğünü söyledi.

Polis, olayın 17 Nisan 2026 tarihinde yetkililere bildirilmesi üzerine soruşturma başlatıldığını, söz konusu sahte paranın emare olarak alındığını ifade etti.

Yapılan araştırmalar sonucu zanlının Güzelyurt’ta tespit edilerek tutuklandığını kaydeden polis, kullanımındaki HS 917 plakalı araçta yapılan aramada, torpido gözünde bulunan cüzdan içerisinde sahte olduğu değerlendirilen 2 adet 100 Amerikan Doları ile 3 adet bir Amerikan Doları daha bulunduğunu belirtti.

Zanlının ikametgahında da arama yapıldığını ifade eden polis, üzerlerinde “geçersiz” ibaresi bulunan 5 adet 200 Euro, 2 adet 100 Euro, 3 adet bir Amerikan Doları ile birlikte 33 adet 50 TL, 10 adet 20 TL, 11 adet 10 TL ve 10 adet 5 TL sahte paranın tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini söyledi.

Polis, tutuklanan zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, yapılan incelemede evde bulunan paraların oyun amaçlı olduğunun tespit edildiğini, ancak petrol istasyonuna verilen ve aracında bulunan paranın sahte olduğunun belirlendiğini kaydetti.

Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirten polis, teminat talep etti.

Mahkeme; zanlının 20 bin TL nakit teminat yatırması, yurt dışına çıkış yasağı ve bir kefilin 500 bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.