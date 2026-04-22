15 sürücü tutuklandı

Ülke genelinde 13–19 Nisan tarihlerini kapsayan sürede meydana gelen trafik kazaları ve denetim sonuçları açıklandı. Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre; söz konusu bir haftalık dönemde toplam 70 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda bir can kaybı oldu, 28 kişi yaralandı. Kazaların nedenlerine bakıldığında en büyük etkenin süratli araç kullanımı olduğu belirtildi. Kazaların 24’ü sürat, 16’sı dikkatsiz sürüş, 12’si kavşakta durmama, 10’u yakın takip ve 8’i diğer çeşitli etkenlerden kaynaklandı. Yetkililer, özellikle hız ihlali ve dikkatsiz sürüşün kazalarda belirleyici rol oynadığını vurguladı.

16 bin 233 araç kontrol edildi

Bölgesel dağılıma göre kazaların en yoğun yaşandığı bölge Gazimağusa oldu. Bu bölgede 21 kaza meydana gelirken, Lefkoşa’da 20, Girne’de 17, Güzelyurt’ta 6 ve İskele’de 6 trafik kazası kayıtlara geçti. Aynı dönemde ülke genelinde yoğun trafik denetimleri de gerçekleştirildi. Toplam 16 bin 233 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda 2 bin 636 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi. 286 araç trafikten men edilirken, 15 sürücünün tutuklandığı bildirildi. Tespit edilen trafik suçları arasında ilk sırayı 822 sürat ihlali aldı. Bunu 265 emniyet kemeri takmadan araç kullanma, 234 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanma ve 102 muayenesiz araç kullanma takip etti. Ayrıca 100 sürücünün trafik levha ve işaretlerine uymadığı belirlendi. Mobil radar sistemleriyle tespit edilen 94 sürat ihlali de raporlara yansıdı. Bunun yanında 74 sigortasız araç kullanımı, 39 dikkatsiz sürüş, 28 alkollü araç kullanımı, 27 ışık kurallarına uymama veya yetersiz ışıkla araç kullanma ve 25 araç camlarına yasaya aykırı film çekilmesi tespit edildi.

Denetimlerde ayrıca 22 sürücünün araç kullanırken cep telefonu kullandığı, 18 sürücünün tehlikeli sürüş yaptığı, 18 kişinin ehliyetsiz araç kullandığı belirlendi. 9 sürücünün “T” işletme izinsiz yolcu taşımacılığı yaptığı, 6 sürücünün trafik ışıklarına uymadığı, 6 aracın “B” işletme izinsiz eşya taşıdığı ve 6 motosiklet sürücüsünün koruyucu kask takmadığı ortaya çıktı. “Diğer trafik suçları” başlığı altında ise 835 ayrı ihlal tespit edildi. Yetkililer, trafik kazalarının büyük bölümünün sürücü hatalarından kaynaklandığını vurgulayarak, özellikle hız, dikkatsizlik ve trafik kurallarına uymama konularında daha fazla hassasiyet çağrısı yaptı.