Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis “Türkiye’nin artık iki devleti değil eşit egemenliği desteklediği” söylentilerinin doğru olmadığını söyledi,

Hristodulidis’e Türkiye’nin Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili söylem değişikliği olup olmadığı soruldu. Şu ana kadar öyle bir şey olmadığını vurgulayan Hristodulidis; çabalarını, müzakerelerin kaldığı yerden devam etmesi hedefiyle sürdürdüklerine işaret etti.

AB ile de birlikte çabaladıklarını, AB’nin Almanya gibi bazı AB ülkeleriyle önemli rol oynadığını söyleyen Hristodulidis “Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen bana, Kıbrıs’ın AB’ye katılımının 20’nci yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere 1 Mayıs’ta Ada’ya geleceği bilgisini verdi. O’nun burada olmasının Kıbrıs sorununda da önemli bir mesaj olduğuna inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Gzete, Hristodulidis'e “Türkiye’nin artık iki devleti değil egemen eşitliği desteklediği” iddiasının hatırlatılması ve iki devlet ile egemen eşitlik arasında bir fark olup olmadığının sorulması üzerine “Öyle bir şey söz konusu değil” dediğini yazdı.

Habere göre “Türkiye’den bu tür mesajlar yok. Bunların neden söylendiğini, kimlerin söylediğini, hedeflerinin ne olduğunu bilmiyorum.” diyen Hristodulidis bunların manipülasyon olduğunu, kendisinin manipülasyonla ilgilenmediğini söyledi. Hristodulidis “Egemen eşitlik ile iki devlet arasında hiçbir fark yoktur.” ifadesini kullandı.

Haravgi haberi “Başkan: ‘Egemen Eşitlik ile İki Devlet Arasında Fark Yok’” başlığıyla aktardı.

Gazeteye göre Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’e, kısa süre önce Ankara’da olan Hollanda Başbakanı Mark Rutte’den herhangi bir mesaj alıp almadığı da soruldu. Hristodulidis “sürekli temas halindeyiz. Hollanda’yı da ziyaret etmiştim. Temasların sonucu hakkında bilgi alacağım.” cevabını verdi. Rutte’nin kendisinden Ankara’ya mesaj iletip iletmediği sorusuna karşılık da “kesinlikle, Hollanda Başbakanı ile bu nedenle sürekli temastayız.” dedi.