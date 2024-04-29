Cesarete bak

Türkiye üzerinden Kuzey Kıbrıs’a gelen Hollandalı turistin valizinde tam 13 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Gümrük memurlarının şüphe üzerine Hollandalı turistin valizini açtığı ve yarım kiloluk paketler halinde 26 paket uyuşturucu ortaya çıktı.

Gümrük müdürlüğü tarafından haberdar edilen polis narkotik ekibi, 13 kilo Hintkeneviri’ne el koyarken, Hollandalı turisti de sorgulamaya başladı.

Bugün mahkemeye çıkarılacak olan Muhad Baalwan’ın uyuşturucuyu kime getirdiği konusunda sorgulanması bekleniyor.