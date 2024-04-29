Emekli Başhekim Bülent Dizdarlı'nın Vietnam izlenimleri 3

Bülent DİZDARLI (3)

Can Gio Biyosfer rezervi olarak da anılan maymun cenneti bölgede kanolarla orman içinde yolculuktan çok zevk alacağınızı garanti ederim. Yeşilin elli tonuna burada rastlayacaksınız.

Ama ne olur dikkat edin, bu ormanda yaşayan maymunlar elinizdeki, başınızdaki her şeyi alıp kaçmaya hazır bekler durumdalar. Bizim guruptan bir kişi daha bilet alma aşamasında gözlüklerini kaptırmıştı. Allahtan görevliler maymunu bir paket cips karşılığı değiş tokuş yapmaya ikna ettiler de gözlüğü kurtardık.

Ho Chi Minh Mozolesi: Ülkenin kurucu kurtarıcısı olan ve yerli halk tarafından “Ho Amca” olarak anılan büyük devlet adamının naaşının bulunduğu mozolesi küçük bir Anıtkabir’i andıran bir yapı içindedir. Hanoi halkı yanı sıra Vietnam’ın değişik yerlerinden gelen binlerce insan her gün ziyaretlerini sürdürmektedir.

Eski Mahalle: Hanoi’nin koloni döneminden kalan 36 tane birbirini dik kesen sokaktan oluşan eski mahallenin karmaşası bile onu görülmeye değer kılar. Ama siz yine de Bronz Caddesini, Kâğıt Caddesini, Ayakkabı Caddesini, İpek Caddesini ve Budist tapınağı olan Pagoda’yı gezmeyi ihmal etmeyin. Sizlere tavsiyem burayı önce bir saatlik turlar halinde organize edilen tuk-tuklarla gezip neyin nerde olduğu hakkında fikir sahibi olmanız sonrasında ise yaya olarak dolaşmanızdır.

Literatür Tapınağı: Hanoi’de görülmesi gereken önemli bir ikondur. Vietnam tarihi boyunca edebiyata katkı yapmış ünlü üstatlarının isimlerinin yazılı olduğu tabletler günümüze kadar korunmuştur.

Tren Rayları : Aslında Fransız Koloni zamanında yapılıp ülkeyi güneyden kuzeye tek hat olarak geçen tren ve raylarının, Hanoi’de dar bir sokaktan geçişi izlenmeye değerdir. Dar sokağın sağına soluna adeta büzüşerek yerleşen turistlerin, tren geçişi sırasında hayatlarını riske ettiklerini düşünerek çığlık çığlığa heyecan yaşamalarını izlemekse ayrı bir deneyimdir.

Su Kuklaları Tiyatrosu: Hanoi’de matinelerle gösteri yapan bu ilginç tiyatro gösterisi Vietnam mitoloji ve kültüründen kesitler yansıtıyor. Atmış üstünde ülkede de gösteri yapmış bu etkinlik küçükler kadar büyükler tarafından da ilgiyle izleniyor.

Ha Long Bay: Burası tam bir doğa harikası. Sisler içinde yüzlerce adacığın yer aldığı alan birçok Hollywood filmi için de plato oluşturmuştur. UNECO tarafından koruma alanı ilan edilen Sung Sot Mağarası görülmeye değerdir.

Vietnam yemekleri

Vietnam mutfağı Fransız ve Çin mutfağı etkisinde oldukça gelişmiştir. Tavuk ve Dana eti yanı sıra deniz ürünleri bolca kullanılır. Çeşitli sebzeler ve noodle ile servis edilir. Karides nerdeyse her sunumda vardır. Benim gibi alerjisi olanı uyarırım.

Pirinçten yapılan yufkalar içine pirinç karides ve sebze koyarak yaptıkları spring rolls adlı aparetifleri mutlaka sofrada yer alıyor. Benim favorilerimi sorarsanız nefis çorbalar ve son gece yediğim nasıl yapıldığını anlayamadığım nefis patlıcan yemeğini söyleyebilirim.

İşte böyle. Bizden binlerce kilometre uzakta yaşayan onurlu insanların ülkesi böyle. Gittim gördüm ve anlattım. Hata olmuşsa affola…

(Bitti)