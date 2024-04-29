Kırmızıçizgi net

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Siyaset Akademisi’nde “İki Devletli Çözüm Vizyonu” hakkında konuştu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasının başında, 6 haftadır süren siyaset akademisinde ideoloji ve ilkeler hakkında çok önemli konuşmalar gerçekleştirildiğini belirterek, emeği geçenleri tebrik etti.

Verilen bilgiye göre, UBP’nin düzenlediğini siyaset akademisinde, Kıbrıs sorununun çözümünde yeni siyaset olan iki devletli çözüm modelini anlatmanın mutluluğu içinde olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, “Devletimize sahip çıkmak, hepimizin sorumluluğudur. Devletimizden, egemenliğimizden ve Türkiye’nin garantörlüğünden asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Kıbrıs Türkü’ne uygulanan haksız kısıtlama, engelleme ve ambargolara rağmen ideoloji, ilke ve inançla mücadele verildiğini dile getiren Tatar, Kıbrıs Türkü’nün kimliğini yaşatabilmek ve varlığını sürdürebilmek için büyük mücadeleler verdiğini vurguladı.

Kıbrıs’ın bir Helen adası olmaması için Kıbrıs Türkü’nün büyük mücadeleler verdiğini anlatan Tatar, yapılan girişimler sonucu Kıbrıs konusunda hassasiyetin Türkiye’de artırıldığını ve milli davaya sahip çıkıldığını vurguladı.

Kıbrıs’ta iki ayrı devlet, iki ayrı halk ve iki ayrı demokrasi bulunduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün egemenlik temelinde bir antlaşmayla kendi geleceğini tayin etme hakkının bulunduğuna vurgu yaptı.

"KKTC Doğu Akdeniz’de huzur ve güvenin anahtarı"

Cumhurbaşkanı Tatar, en güneydeki bağımsız bir Türk devleti olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Doğu Akdeniz’de Kıbrıs adası ve Türkiye olmak üzere bölgede barış, huzur ve güvenin anahtarı olduğunu söyledi.

Yeni siyasetin devamı, yerleşmesi ve kökleşmesi için UBP’ye büyük görevler düştüğünü belirten Tatar, ülkenin birlik ve beraberlik içinde yönetilmesine devam edilmesi gerektiğine dikkat çekti.