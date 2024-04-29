Parası olan aldı

Serdar ŞENGÜL
Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda çilek kilosu 100 liradan satışa sunuldu. Şeftali 120, yeşil erik paketi 100 liradan alıcı beklerken, muz 55, elma 40 liradan satıldı. Meyvelere göre sebze fiyatlarının daha uygun olduğu görüldü.
Geçtiğimiz hafta kilosu 100 lira olan taze fasulye 60’a satılırken, domates 35, kabak, bakla, havuç 30 liradan tezgahtaki yerini aldı. Vatandaşlar, fiyatı uygun olan ürünleri alırken, pahalı olanların yanına yanaşmadı
Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:
Sebzeler
Yeşil fasulye: 60 TL
Kuru soğan: 50 TL
Sarı biber: 35 TL
Patates: 35 TL
Domates: 35 TL
Kabak: 30 TL
Bakla: 30 TL
Havuç: 30 TL
Limon: 25 TL
Patlıcan: 15 TL
Meyveler
Şeftali: 120 TL
Çilek: 100 TL
Yeşil erik (Paket): 100 TL
Elma: 40 TL
Muz: 55 TL