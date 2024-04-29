Parası olan aldı

Serdar ŞENGÜL

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda çilek kilosu 100 liradan satışa sunuldu. Şeftali 120, yeşil erik paketi 100 liradan alıcı beklerken, muz 55, elma 40 liradan satıldı. Meyvelere göre sebze fiyatlarının daha uygun olduğu görüldü.

Geçtiğimiz hafta kilosu 100 lira olan taze fasulye 60’a satılırken, domates 35, kabak, bakla, havuç 30 liradan tezgahtaki yerini aldı. Vatandaşlar, fiyatı uygun olan ürünleri alırken, pahalı olanların yanına yanaşmadı

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Sebzeler

Yeşil fasulye: 60 TL

Kuru soğan: 50 TL

Sarı biber: 35 TL

Patates: 35 TL

Domates: 35 TL

Kabak: 30 TL

Bakla: 30 TL

Havuç: 30 TL

Limon: 25 TL

Patlıcan: 15 TL

Meyveler

Şeftali: 120 TL

Çilek: 100 TL

Yeşil erik (Paket): 100 TL

Elma: 40 TL

Muz: 55 TL