Göreve devam

Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP), 4’üncü Olağan Kurultayı dün Atatürk Spor Salonu’nda yapıldı.

Kurultayda, başkanlık için şimdiki Genel Başkan Erhan Arıklı ile Genel Sekreter Talip Atalay yarıştı.

Kurultayda 50 kişilik Parti Meclisi de belirlenirken, Arıklı 6 ilçenin 5’in de sandıktan birinci çıktı. Atalay ise Gazimağusa’da Arıklı’dan daha fazla oy aldı. Erhan Arıklı toplamda bin 956, Talip Atalay bin 190 oy aldı.

Atatürk Spor Salonu’nda yapılan Kurultayda sandıklar 20.00’de kapandı, saat 21. 30 sıralarında oy sayma işlemine geçildi.

Divan oy sayın işlemine Lefkoşa ile başladı.

Lefkoşa sandığında 707 oy sayıldı. Sayıma göre; Erhan Arıklı, 493 oy, Talip Atalay 203 oy oldu.

Lefkoşa’da 11 oy da geçersiz olarak sayıldı.

Gazimağusa sandığında ise 719 oy sayıldı. Sayıma göre; Erhan Arıklı 311 oy, Talip Atalay 401 oy aldı, 7 oy geçersiz olarak sayıldı.

Girne sandığında bin 24 oy sayıldı. Sayıma göre; Erhan Arıklı, 691 oy Talip Atalay 320 oy alırken, 13 oy geçersiz olarak sayıldı.

Lefke sandığında da 62 oy sayıldı. Sayıma göre; Erhan Arıklı 49 oy, Talip Atalay 12 oy aldı, bir oy geçersiz olarak sayıldı.

İskele sandığında ise 311 oy sayıldı. Erhan Arıklı 225 oy alırken, 81 oy Talip Atalay’ın oldu. 5 oy da geçersiz olarak sayıldı.

Güzelyurt sandığında da 298 oy sayıldı. Erhan Arıklı 152 oy alırken, Talip Atalay 138 oy aldı, 8 oy geçersiz olarak sayıldı.



Arıklı: Parti canlandı ve ivme kazandı

Resmi olmayan sonuçlara göre, en fazla oyu alan mevcut Genel Başkan Erhan Arıklı, güzel bir kurultay olduğunu ve tatsızlıklara izin verilmediğini söyledi. Arıklı, “Kaybeden yok. Kazanan YDP. Parti canlandı ve ivme kazandı” diye konuştu. Arıklı, YDP'nin KKTC'nin kaderini belirleyebilecek bir parti olduğunu söyleyerek, bunu kabul edemeyenlerin kabul etmek dışında bir çaresi olmadığını belirtti.

Arıklı ayrıca, Milletin Partisi ile 5 Mayıs tarihinde birleşme kurultayı da yapacaklarını açıkladı.

Tatar’dan kutlama telefonu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) 4’üncü Olağan Kurultayı’nda, gayrıresmi sonuçlara göre yeniden Genel Başkan seçilen Erhan Arıklı’yı kutladı.

Erhan Arıklı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Tatar, YDP’nin bir demokrasi şöleni şeklinde ve büyük bir katılımla kurultay gerçekleştirdiğini söyleyerek, yeniden Genel Başkan seçilen Erhan Arıklı’yı tebrik etti.

Tatar, yaptığı açıklamada da, YDP’nin 4. Olağan Kurultayın demokratik bir şekilde gerçekleşmesine katkı koyan diğer aday, milletvekili Tayip Atalay’ı da ayrıca kutladığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “YDP’nin ülke kalkınmasına, halkımızın refah ve mutluluğuna katkı koymaya devam etmesi en büyük temennimdir” ifadelerini kullandı.

Tatar, dün gündüz saatlerinde kurultaya katılmıştı.