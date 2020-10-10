Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, seçimler öncesi mal varlığını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre; Erhürman, mal beyanı yapmayı şeffaflığın bir gereği olarak gördüğünü söyledi.

Açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı adayı Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman’ın mal varlığı şöyle:

“Tufan Erhürman adına Gönyeli’de bir apartman dairesi. Eşi Nilden Erhürman adına Gönyeli’de birlikte yaşadıkları ev. Tufan Erhürman adına Mazda Axela otomobil. Tufan Erhürman adına babası tarafından kullanılan Toyota Fielder marka araba. Eşi Nilden Erhürman adına Honda CRV marka araba. Tufan Erhürman ve eşi Nilden Erhürman adına ortak hesapta 85.000 TL ve 2.300 Stg.

Ev almak için ihtiyat sandığından alınmış ve düzenli ödenmekte olan, bakiyesi 94.443,95 TL olan borç.”

2’nci tura benimle kalmaktan çekiniyorlar

Öte yandan Tufan Erhürman katıldığı bir televizyon programında, anketlere ve sahaya bakıldığında ikinci turda olduğunun çok rahat görüldüğünü söyledi. Erhürman, “İkinci tura benimle kalmaktan çekiniyorlar, çünkü kendileri ayrıştırdı, biz bütünleştirdik” dedi.

İkinci turda sonuç belli

11 Ekim’deki ilk turla ilgili bir soruyu yanıtlarken anketlerin de sahanın da çok net göründüğünü ifade eden Erhürman, “Veriler ikinci tura kalacağımızı gösteriyor. Zaten ikinci turda herkesin de söylediği gibi, halkımızı bütünleştirdiğimiz için sonuç bellidir” dedi.



“Seçmen neden Tufan Erhürman’ı tercih etsin” şeklindeki soruya yanıt verirken seçime değil, seçim sonrasında sorunların üstesinden gelmeye odaklandığını ve bir vizyon ortaya koyduğunu kaydeden Erhürman, “Tufan Erhürman, bu seçimin başından beri, önümüzdeki beş yılda yapacağını anlatıyor.Hiçbir şekilde herhangi bir tarafla kavgaya girmek ve bunun üzerinden seçimde parsa toplamak peşinde hiç olmadı. Tam tersine toplumu bütünleştirmeye çalıştı. Sorunları yaratanlar, sorunları çözemez. Bunun için Tufan Erhürman” dedi.

“Onlar ayrıştırdı, biz bütünleştirdik”

Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci turun ‘bütünleştirici’ bir tur olduğunu ve sadece belirli bir kesimden oy alan bir ismin seçilemeyeceğini kaydeden Erhürman, “Toplumun geniş kesimlerine seslenen bir insanın seçimidir ikinci tur. O yüzden son dönemde netleşti, Tufan Erhürman ile ikinci tura kalmayı tercih etmeyenler grubu var karşımızda. Çünkü kendileri ayrıştırdı, biz bütünleştirdik” dedi.

Yaşananlar demokrasiyi tahrip etti

Erhürman, son dönemde yaşananların Kıbrıs Türk demokrasisine çok ciddi tahribat verdiğini ve bu tahribatı toparlamak için çok çaba gösterilmesi gerekeceğini söyledi.

“Eşi benzeri görülmemiş bir seçime gidileceğini” kaydeden Erhürman, 1990 seçimlerinde yaşananları anımsattı ve yankılarının bugünlere kadar devam ettiğini belirtti.

Kıbrıs Türk Halkı ne yapacağını iyi biliyor

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) hiçbir seçimde bu kadar yoğun çalışmak zorunda kalmadığını da söyleyen Erhürman, “Tüm bu yapılanların seçime yönelik hamleler olduğunu herkes biliyor. Ancak Kıbrıs Türk halkı bütünlüğünü koruyarak çıkacak bu seçimlerden. Kıbrıs Türk halkı ne yapacağını çok iyi biliyor. O yüzden biz de kendimizi Kıbrıs Türk halkının iradesine bırakıyoruz” dedi.

Yapılan Maraş’ın açılması değil

Bir soru üzerine kapalı Maraş’ta yapılanların “Maraş’ın açılması” olmadığını, Maraş’ın sadece ziyarete açıldığını anlatan Erhürman şöyle konuştu:

“Maraş aslında ziyarete kapalı bir yer değildi. Askeriyeden çıkarılacak özel izin, bir belgeyle veya kartlarla Maraş’a zaten ziyaret mümkündü. Geçmişte de yapılıyordu. Şu anda yapılan şey, belirli saatlerde ziyaretçilerin sayısının daha da artırılmasıdır. Bu Maraş’ın açılması değil.”