Ankara’dan şikayetçi

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, Çukurovalılar Derneği’ni ziyaretinde ülkede hiç hoş olmayan işler olduğunu ve bunları seslendirmekten geri durmayacağını söyledi.

Verilen bilgiye göre; Denktaş, burada yaptığı konuşmada her görüş, düşünce ve yaklaşımın dinlenmesi gerektiğini ifade ederek, ortaya konacak fikir ve düşüncelerden herkesin kendine göre bir pay alması gerektiğini söyledi.

Fikirsel olarak en uzak noktada oldukları kuruluşlarla bile bir araya geldiklerini, yeri gelirse tartıştıklarını ancak günün sonunda kucaklaşmayı da bildiklerini ifade eden Denktaş “Çünkü seçim bugün var ama yarın biter… Ondan sonra yine aynı ülkede, aynı topraklarda birbirimizi görerek yeni hayatımıza devam edeceğiz” dedi.

Herkesin herkesi dinlemesi gerektiğini, sonuçta seçmenin sandığa gittiğinde kimi uygun görürse ona oyunu vereceğini ifade eden Denktaş, bu hoşgörünün yaşatılması gerektiğini kaydetti.

“Beni neredeyse vatan haini ilan edecekler”

Öte yandan Serdar Denktaş, seçimlere bugüne kadar hiç olmadığı seviyede müdahale olduğunu belirterek, “Cumhurbaşkanı Denktaş’ı zamanında Türkiye’den ‘Git vatanında konuş’ diye gönderen zihniyet, şimdi de beni neredeyse vatan haini ilan edecek” dedi.

Türkiye’den yayın yapan T24’e açıklamalarda bulunan Denktaş, “Ankara’da yapılan müdahalelerin tek bir aday üzerinde birleşmiş durumda olduğunu” ifade etti. Müdahalelerin sadece Ankara’dan gelmediğine işaret eden Denktaş, “Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler’in açıklamalarının da bir başka aday olan mevcut Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı destekler nitelikte olduğu” görüşünü dile getirdi.

Seçimlere 11 adayın katıldığına dikkat çeken Denktaş, yapılan baskılar sonucunda bir aday kazanırsa “Türkiye’yi sevenlerin kazanmış olacağı”, diğer adaylar kazanırsa ise “Türkiye’yi sevmeyenlerin kazanmış olacağı” türünde yanlış bir algı yaratılmasını eleştirdi.

Maraş, ilerleyen günlerde açılabilirdi



Denktaş, “Kapalı Maraş’ın tamamının ilerleyen zamanlarda atılacak adımlarla açılmasının sağlanabileceğini, ancak seçimlere kurban edilerek sadece kıyı şeridinin açıldığını” vurguladı. Ankara’nın desteğini alan adayın “KKTC’nin en güçlü, en teşkilatlı partisinin adayı” olarak seçime girdiğini söyleyen Denktaş, ancak yapılan baskıların bu kişiye desteği azalttığını savundu.

“Ben bir Denktaş’ım…”

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, kendisinin bir “Denktaş” olduğunu dile getirerek “Kendimize güvenin ve ileriye doğru yürümenin ne olduğunu iyi bilirim” dedi.

Denktaş, sosyal medya hesabından yayınladığı videolu mesaj ile geçmiş dönemde Türk Mukavemet Teşkilatı saflarında yer alanlara ve Kıbrıs Türkünün varoluş mücadelesinde katkı koyanlara seslendi.

Yapılan açıklamaya göre Denktaş mesajına “Değerli Büyüklerim, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın saygın üyeleri, Babam Denktaş’ın silah arkadaşlarına seslenmek istiyorum” diyerek başladı.

Onların ortaya koyduğu mücadelenin bir varoluş mücadelesi olduğuna değinen Denktaş, sırasında son kurşunu kendilerine saklayarak “vatan sağ olsun” denilen günlerden geçildiğini ifade eden Denktaş, “Ama bize bir emanet hazırladınız. O da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” dedi.

Denktaş, mesajında şunları kaydetti:

“Bizler, şimdi sizlerin bıraktığı noktadan daha ileriye götürmek için bir başka mücadeleyi başlatıyoruz. Varoluş mücadelemiz, demokrasi mücadelemiz, bugünlere taşıdı bizi. Nereden nereye geldik. İsmail Amcalar, Yılmaz Amcalar, Erden Amcalar… Bütün bunların koruması altında bir çocukluk geçirdim. Kendi çocuklarımız artık devletin güvencesi altında. İyi yönetmeyebiliriz. İstediklerimizi hayata geçirememiş olabiliriz. Ama gelecek, eski zamanlardan yeni zamanlara geçtiğimiz bu dönemlerde çok daha iyi olacak. Bundan eminiz. Hedefimiz, sizlerin bıraktığı emaneti sahiplenerek ileriye götürmektir. Ben Bir Denktaş’ım… İleriye doğru yürümenin ne anlama geldiğini, kendimize güvenin ne olduğunu, bu ülkenin halkının bir bütün olarak hareket ettiği gün nerelere varabileceğini, hedefsizliğin felaket, yeni bir hedefin mutlaka ulaşılacak bir hedef haline geldiğini hep birlikte göreceğiz. Allah sizlere ömür versin. Gençlerimize çok daha iyi bir yaşam sürdükleri bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nasip etsin. Hepinize saygılar sunuyorum. Ellerinizden öpüyorum. Sağlık sizlerle, oyunuz bizlerle olsun.”