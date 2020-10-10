Kuzeyde 5, güneyde 33 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 5, Güney Kıbrıs’ta ise 33 yeni Covid-19 vakası belirlendi. Güneyde tedavisi devam eden 89 yaşındaki hasta hayatını kaybederken, toplam can kaybı 25 oldu.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan bin 915 test sonucunda 5’i yerel, 8 Covid-19 vakasına rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.



Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yoluyla ülkeye geldiğini,1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında olduğunu, 5 kişinin ise yerel vaka olduklarını ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

Güneyde bir can kaybı daha

Güney Kıbrıs’ta son24 saatte yapılan 2 bin 891 test sonucunda 33 yeni Covid-19 vakası belirlendi. Tedavisi devam eden 89 yaşındaki hasta ise hayatını kaybetti. Rum Haber Kaynaklarına göre, toplam vaka sayısı bin 951, toplam ölü sayısı ise 25’e yükseldi.