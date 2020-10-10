Soruşturma bitmedi

Suna ERDEN

Gönyeli’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda tutuklanan Oluwasegun Samuel Amuleya, Innocent Onyemauche Nwokenkwo, Moses Onwubiko ve Ifeanyi Vincent Onyema dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

İlk etapta tutuklanan Halima Diya Ajikobi ise suçsuz olduğu anlaşılarak, serbest bırakıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 5 zanlının 6 Ekim 2020 tarihinde gözaltına alındıklarını söyledi. Polis, zanlıların kaldığı apartman dairesinde yapılan aramada 15 gram ağırlığında satışa hazır hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu belirtti.



Polis, ayrıca Innocent Onyemauche Nwokenkwo’nun pantolonunun cebinde yarım gram ağırlığında hintkeneviri bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, Oluwasegun Samuel Amuleya’nın uyuşturucu maddeleri Moses Onwubiko’dan 300 Euro karşılığında aldığını ve sattıktan sonra parayı iade edeceğinin tespit edildiğini söyledi.Polis, Moses Onwubiko’nun Gönyeli’deki ikametgâhının dışında üzerinde hintkeneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde kalıntısı olan hassas terazinin bulunarak emare alındığını anlattı.Polis, alınacak ifadeler, soruşturulacak şahıslar olduğunu söyleyerek, zanlıların 3 gün daha tutuklu daha kalmasını talep etti.Mahkeme talebi kabul etti.