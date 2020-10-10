Son söz seçmenin

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yarın yapılacak seçimin sıradan bir seçim olmadığını, gelinen kavşakta hangi yolda devam edileceği kararının verileceği bir seçim olduğunu söyledi.

Akıncı “Ya özgürlük ve demokrasi mücadelesi devam edecek, ya da rüzgarın estiği yöne doğru rotası belli olmayan, kendi iradesi dışında bir akışa bırakılacak. İkincisinin olmaması için yurttaşlarımızın sandığa gitmeleri ve vicdanlarının sesine göre hareket etmeleri gerekiyor” dedi.

Seçilmesi halinde, çözümün kıyısına kadar getirdiği Kıbrıs müzakerelerinde çözüm odaklı siyaseti sürdüreceğini kaydeden Akıncı, uzun uzadıya yapılan müzakere döneminin kapandığını, BM tarafından kayda geçirilen uzlaşıların ortada olduğunu, geriye kalan irade ve kararlılık olduğunu belirtti.

Akıncı, “Eşi benzeri görülmemiş düzeyde ilerleme kaydettiğimiz yolda iki kurucu devletli, eşitlik, güvenlik ve özgürlük içinde federal çerçevede çözümü elde etmek hem benim, hem de Kıbrıs Türk halkının ana hedefi” dedi.

Kıbrıs Türk halkının kendi kendine yetip, kendi kendini yönetebilmesi; bunun için de Avrupa’nın ve dünyanın parçası olmak gerektiğini kaydeden Akıncı, “Rum tarafının azınlığı olmak istemiyoruz. Ama aynı şekilde Türkiye ile sürekli bağımlılık ilişkisi içinde bir alt yönetim olmak da istemiyoruz. Kendi irademizle, kendi özgün kimliğimizle, çağdaş, demokratik, laik bir toplum olarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Kıbrıs Türk halkının bu en doğal istencine de herkesin saygı göstermesini bekliyoruz” şeklinde devam etti.

TAK’ın sorularını yanıtladı

Mustafa Akıncı, Türk Ajansı Kıbrıs’ın (T.A.K) adaylık, Cumhurbaşkanlığı’ndaki hedefleri, Kıbrıs sorunu ve Doğu Akdeniz gibi konulara ilişkin soruları yanıtladı.

Mustafa Akıncı, görev süresince kararlılıkla sürdürdüğü çalışmaları, katılımcı bir zeminde daha da geliştirerek, Kıbrıs Türk toplumunun ekonomisi ve demokrasisiyle, özgür ve özgün kimliğiyle gelişimini sürdürmesi sorumluluğundan dolayı aday olduğunu belirtti.

Akıncı, “Çözüm odaklı siyaset, iç konulara Anayasal yetkileri çerçevesinde ve hükümetlerin yerine geçmeye çalışılmadan liderlik, Türkiye ile ilişkilerin karşılıklı saygıya dayalı bir zemine kavuşması ve bağımsız ve tarafsız bir cumhurbaşkanı toplumun ortak beklentisidir” dedi.



Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk toplumunun büyük çoğunluğunun, hangi partiden olursa olsun, ortak hedefinin “özgün ve özgür kimliği, çağdaş değerleriyle saygın toplumlardan biri olarak, ekonomi ve demokrasisiyle sağlıklı bir yapıda varlığını sürdürmek” olduğunu vurguladı.

“Eşgüdümü sağlayarak çalışacağım”

İç konularda da geniş bir yelpazede başlattığı çalışmaları daha da genişleterek sürdüreceğini kaydeden Akıncı, bunu yaparken hükümetlerin yerine geçmeden, koordinasyon ve kurumlar arası eşgüdümü sağlayarak çalışmaya devam edeceğini kaydetti. Akıncı, “Kendi değerlerimize, kültürümüze, özgün kimliğimize sahip çıkarak tüm bunları çağdaş değerler zemininde geliştirerek, dünya ile bütünleşme hedefine doğru yol almak için çalışmaya da devam etmek gerekiyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Cumhurbaşkanının hükümetlerin yerine geçmeye çalışıp, kriz yaratmadan, hükümetlerle birlikte çalışma ortamını gözetme görevi olduğuna işaret ederek, 5 yıl boyunca bu görevi çalıştığı tüm hükümetlerle yerine getirmek için uğraş verdiğini belirtti.

Akıncı, “Ancak hükümetteki tüm partilerin yapısı ve dünya görüşünün birlikte çalışma, toplumun ortak faydasına hizmet etme bilincine uyumlu olduğunu söylemek pek mümkün değildir” dedi.

Mustafa Akıncı, iş birliği ve birlikte çalışmanın, sadece cumhurbaşkanının değil, aynı zamanda görevdeki hükümetlerin de gözetmesi gereken bir prensip olduğuna işaret etti.

“Çözüm odaklı siyasete devam”

Seçilmesi halinde çözüm odaklı siyaseti sürdüreceğini kaydeden Akıncı, “Tutarlı, kararlı ve Kıbrıs Türk halkının çıkarları ile dünya gerçeklerine uygun hareket etmeliyiz. Olmayacak, söylenenden çok farklı yerlere savrulacağı aşikar, irrasyonel ve dünya gerçekleriyle örtüşmeyen söylemlerin peşine takılmak yerine gerçekçi, meşru haklara saygı duyan, günün gerçekleriyle örtüşen çözüm odaklı siyasetimizi sürdüreceğiz” dedi.

Akıncı, “Haklarımızdan taviz vermeden, bugüne kadar kazandığımız haklardan da vazgeçmeden eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde var olan sorunu çözmek için çalışmaya elbette devam edeceğiz. Kıbrıs sorununun çözümü için uzun uzadıya yapılan müzakereler dönemi kapandı. Bunca yıldır biriktirilen, BM tarafından kayda geçirilen uzlaşılar ortadadır. Geriye kalan irade ve kararlılıktır” şeklinde devam etti.

“Tarihi bir fırsatın eşiğine gelindi”

Cumhurbaşkanı Akıncı, görevde bulunduğu sürede yürüttüğü Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde gerçekleşen beşli konferansla, BM Genel Sekreteri’nin de ifadesiyle, 50 yıl aradan sonra Kıbrıs sorununun çözümü için “tarihi bir fırsatın eşiğine” geldiklerini ancak kendilerinden kaynaklanmayan nedenlerle başarılı olunamadığını kaydetti.

Akıncı, “Kıbrıs Türkü’nün dünyadaki onurlu yerini eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde alma hakkı gerçekleşemedi. Ardından yaşanan bulanıklığı, çözüm modelleriyle ilgili yaratılan kafa karışıklığını biliyorsunuz” dedi. Akıncı, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de gelecek kuşaklar için çözüme değil kendi seçimine odaklanmayı tercih ettiğine ve sonradan kendinin de vazgeçtiğini söylediği fikirler ortaya attığına işaret etti.