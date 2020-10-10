‘İnsanlığa hizmet’

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar Gazimağusa’da basının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Yapılan açıklamaya göre; Kapalı Maraş’la ilgili adımın sorulması üzerine Tatar, “Sayın Erdoğan ile birlikte ortaya koyduğumuz irade sonucu bu tarihi adımı attık. Şu anda sahil şeridini açtık. Süratle altyapıyı tamamlayacağız” dedi.

Tatar, “Önemli olan bu tarihi adımın atılmasıydı. Onu gerçekleştirdik” diye konuştu.

Maraş’ın açılmasının Gazimağusa ekonomisine büyük değer katacağına inandıklarını belirten Tatar, “Bu adım ekonomiden önce, insanlığa da büyük hizmet edecektir. 46 yıl heba olmuştur. Bu hayalet şehrin harap olmasını görmek başlı başına insanlığa sığmazdı” ifadelerini kullandı

Maraş’ın yıllarca federal çözümde iadesinin konuşulduğunu, Güven Yaratıcı Önlemler ya da doğrudan uçuşlara karşılık gündeme geldiğini hatırlatan Tatar, federal çözüm konusunda taraflar arasında dağlar kadar fark olduğunu söyledi.

Tatar, “Bu kadar yıl sonra uluslararası hukuka uygun adım atılmıştır. Mülklerle ilgili adım daha sonra gelecektir. Taşınmaz Mal Komisyonu kararı ile mülkler iade edilecektir. İlk etapta bu mülklerin eski sahiplerine iadesini öngörüyoruz, yüzlerce Rum başvurmuş durumdadır. Buranın açılmaması ve bu insanların mülklerine dönememesi esas itibarıyla insan haklarına aykırı bir durumdur. Artık bu açılmayla eski sahiplerin mülklerine gelmesi mümkün olacaktır” diye konuştu.



KKTC olarak altyapı çalışmalarını tamamlayacaklarını, ardından Rumların ya eski mülklerine döneceğini ya da devredebilecek veya satabileceklerini söyleyen Tatar, “Biz ilgili tüm taraflara, BM’ye, Rum tarafıyla paylaşmak istiyorum” dedi.

Ulusal çıkarlar doğrultusunda adım atıldı

Tatar, “Yolumuza devam ediyoruz. KKTC’nin Doğu Akdeniz’de artık statüsü yükselmiştir. Türkiye’nin bölgedeki liderliği ve gücü bölgede denklemi lehimize çevirmiştir. Biz de ortaya çıkan fırsatları değerlendiriyor ve halkımızın beklentilerine göre siyasetimizi yürütüyoruz” diye konuştu.

Maraş hamlesinin, ulusal çıkarlar doğrultusunda gerçekleştiğini söyleyen Tatar, “Milli bir meselede, büyük bir fırsatı değerlendirdik. Halkımızın yıllarca oluşan beklentisini gerçekleştirdik. Samimi olarak söylüyorum. Seçim yatırımı olarak düşünmedik.” şeklinde konuştu.

Bazı çevrelerin konuyu siyasetle ilişkilendirmeye çalıştığını belirten Tatar, meseleye ekonomik ve uluslararası çıkarlara dayalı diplomasi diye bakmak gerektiğini söyledi.

Acil Durum Hastanesi’nde incelemelerde bulundu

Öte yandan Başbakan Ersin Tatar, inşaatı devam eden Acil Durum Hastanesi’nde incelemelerde bulundu.

Yapılan açıklamaya göre, ziyaret dün gerçekleşti. Başbakanlık ve Sağlık Bakanlığı bürokratlarının eşlik ettiği Tatar’a, inşaat hakkında bilgi verildi.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin bulunduğu alan içerisinde inşa edilen Acil Durum Hastanesi, 24'ü yoğun bakım odası toplam 100 yatak kapasitesine sahip. Tam donanımlı 6 ameliyathane bulunacak hastanede, anjiyo ve endoskopi de yapılabilecek. Hastanenin kendisine ait bir laboratuvarı, MR, ultrason, tomografi ve röntgen ünitelerinin olduğu görüntüleme merkezi de olacak.