Kritik dava  4 yıl sürdü

Suna ERDEN

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Mondial Private Bank, Merkez Bankası müfettişlerinin denetim yapmasını kısıtladığı ve zorluk çıkardığı gerekçesiyle 500 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Banka hakkındaki karar Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıklandı.

Karar oturumunda bankanın genel müdürlerinden Mustafa Baycan hazır bulundu.

Banka hakkında verilen kararı okuyan yargıç, öncelikle olguları aktardı. Yargıç, 30 Temmuz 2019 tarihinde Merkez Bankası'na bağlı Teftiş ve İnceleme Kurulu Başkanlığı tarafından Lefkoşa'da faaliyet gösteren Mondial Private Bank IBU Lid'e genel denetim yapılması için görevlendirilme yapıldığını söyledi. Görevlendirilen 3 müfettişin 5 Ağustos 2019 tarihinde denetim yapmayı istediklerini bankaya bildirdiğini kaydeden Yargıç, Mondial Bankası’nın genel müdürlerinin yurt dışında, yardımcısının da rahatsız olduğunu, gerçekleştirilmek istenen denetimde hazır olamayacaklarını müfettişlere bildirdiğini açıkladı.

Ağır ceza yargıcı, bunun üzerine Merkez Bankası yetkililerinin, 20 Ağustos 2019 tarihinde Mondial Bankasından 5 Ağustos 2018 tarihinde listeleyip, talep ettikleri belgeleri kendilerine verilmesini istediğini söyledi. Yargıç, Mondial Bankasının talep edilen evrakların en erken 27 Ağustos 19 tarihinde hazır olabileceğini gösteren bir yazıyı Merkez Bankası'na ilettiğini açıkladı.

Müfettişler engellendi

Yargıç, görevlendirilen 3 müfettişin 27 Ağustos 19 tarihinde Mondial Bank'a denetleme yapmak için gittiklerini; genel müdür yardımcısı Gültaç Özasil’in talep edilen evrakların bir kısmını Merkez Bankası'na verdiğini ancak bu evraklar yeterli olmadığı için müfettişlerin sisteme erişmek istediğini kaydetti. Yargıç, Mondial Bankası yetkililerinin Merkez Bankası'nın kendilerini denetleme yetkisi olmadığını ve bu konuda dava dosyaladıklarını müfettişlere bildirdiğini, ayrıca sözlü bildirimi yazıp Merkez Bankası'na gönderdiklerini açıkladı.

Yargıç, Merkez Bankasının, tüm denetim yetkilerine sahip olduğunu; uluslararası Bankacılık Birimleri Yasanın 15. maddesinin gayet anlaşılır ve açık bir biçimde Bakanlık veya Merkez Bankası tarafından talep edildiği anda tüm belgelerin ibraz edilmesi gerektiğini vurguladı.

Yargıç tüm olguları değerlendirdiklerini, Mondial Bank’ı "Bankanın faaliyetleri ile ilgili bilgi ve belgeleri Merkez Bankası tarafından talep edildiği anda ibraz etmemek ve göstermemek" suçundan mahkum ettiklerini söyledi.

Yargıç, bankayı 500 bin TL para cezasına çarptırdıklarını açıkladı.