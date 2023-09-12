Manisa’da sorgulanıyor

İnternet üzerinden ‘Ecehan Tülüce’ adıyla KKTC vatandaşlığı konusunda başvuru kabul ederek, çıkar sağlamakla suçlanan Lütfiye Tülüce, dün sabahın erken saatlerinde Manisa’da tutuklanarak sorguya alındı. İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, bu konuda kendilerine yardımcı olan Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya teşekkür etti.

Anlaşmalı evlilikle KKTC vatandaşlığı sağlandığını duyuran ve bu konuda internet üzerinden başvuru kabul ettiği ileri sürülen Lütfiye Tülüce’nin, Manisa polisi ve savcılığına vereceği detaylar merak ediliyor. Bakan Dursun Oğuz, konu üzerinde ciddiyetle durulduğunu belirterek, bu konuda polis genel müdürlüğüyle birlikte sürecin takipçisi olduklarını aktardı.

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz’un konuyla ilgili yazılı açıklaması şöyle:

“Sosyal medyada Ecehan Tülüce kullanıcı adıyla ‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak ister misiniz’ şeklinde bir ilan yayınlayan Lütfiye Tülüce isimli kişi hakkında İçişleri Bakanlığımız gerekli incelemeyi yapmış olup, ilgili kişiye ulaşıp konunun gerçekliğini tespit etmiştir. Bu çerçevede Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya konu aktarılmış olup, konu edilen şahıs bu sabah saat 04.00 de Türkiye Cumhuriyeti’nin Manisa ilinde yakalanmıştır. İçişleri Bakanlığı ve Polis Genel Müdürlüğümüz konuyla ilgili işlem ve takibi sürdürecektir. Bu vesileyle duyarlı yaklaşımından dolayı mevkidaşım Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya’ya teşekkür eder bundan sonraki süreçte her zaman olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti ile her konuda yakın işbirliğimiz devam edecektir.”

Ne olmuştu?

Ecehan Tülüce adlı kullanıcı hesabı, Facebook üzerinden “KKTC vatandaşı olmak ister misiniz?" ilanını paylaşmıştı. Söz konusu hesapta yapılan paylaşım şu şekilde:

“Kuzey Kıbrıs Türk vatandaşı olmak ister misiniz? Yanıtınız “evet” ise mesajlar kısmından yazın lütfen, ayrıntılı bilgi vereceğim.”