Arıklı toplantı yapacak

Hüseyin ÇİÇEK

Kıbrıs Türk Liman ve Taşıt İşçileri Sendikası’nın (Liman-Sen), maaş ve diğer ödeneklerin bir aydan fazladır ödenmediği ve toplu iş sözleşmesine uyulmadığı gerekçesiyle Gazimağusa ve Girne limanlarındaki süresiz grevi sürerken, dün Gazimağusa Limanı’nda gergin anlar yaşandı.

İşçilerin, liman içerisine girmesi yasaklanırken, polis tarafından limana alınmayan personel, Canbulat Kapısı girişinde toplanarak eylem yaptı.

Liman Sen yönetim kurulu üyesi Ali Canbolat, Diyalog muhabirine açıklama yaparak direnişlerinin süreceğini ifade etti.

Liman Sen yönetim kurulu üyesi Ali Canbolat, 35 gündür ödenmedikleri gerekçesiyle Pazartesi günü grev başlattıklarını, önceki gün limanda bulunan bir geminin boşaltılmasına yönelik hükümetin aldığı karar nedeniyle polisle karşı karşıya geldiklerini, dün itibarıyla da liman içerisine girişlerinin engellendiğini söyledi.

Tek dertlerinin ekmek kavgası olduğunu belirten Canbolat, “ne yapalım yani, bu memleketi terk mi edelim” şeklinde konuştu. Liman işçilerine değer verilmediğini belirten Canbolat, 170 tane liman işçisinin 35 gündür evine ekmek götüremediğini ifade etti. Mağdur durumda olan çok sayıda işçi olduğunu belirten Canbolat, “Karpaz’da eşekler katledildi, yemin ediyorum bizden daha çok konuşuldu, o kadar değerimiz bile yok” şeklinde konuştu.

Uzlaşma masası oluşturma kararı verildi

Bu arada "Gelin eylemi erteleyin. Bir masa etrafında yeni sistemi konuşalım. Amacımız, limandaki sorunları çözmek ve işçilerimizin haklarını korumak" çağrısı yapan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, bugün taraflarla buluşacak. Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (HÜR-İŞ) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, sorunun Bakanı Arıklı ile istişare edildiğini ifade ederek, ”kendisine teşekkür ederim. Bir adım atmıştır… Çözümsüz hiç bir şey yoktur, yeter ki isteyelim. Konu bakanlıkta görüşülecek. Uzlaşma masası oluşturma kararı verildi. Biz de orada, masada olacağız.” dedi. Serdaroğlu, “Hakça bir düzen istiyoruz. Bakandan da aldığım izlenimler bu yöndendir. İyi niyet çerçevesinde uzlaşmak için ve limanı çalışır hale getirmek istiyoruz” dedi. Serdaroğlu’nun açıklamaları ardından ise Bakan Arıklı “uzlaşamayacağımız bir şey yoktur zannederim. Sendikaya teşekkür ediyorum” İfadelerini kullandı.

