10 bin dolar almış

Sosyal medya üzerinden iletişime geçtikleri yabancı uyruklu şahıslara vatandaşlık ve çalışma ön izni vaadinde bulunarak, hazırladıkları sahte belgelerle insanları dolandıran çetenin üyelerinden Cemre Nur Doğan bir kez daha tutuklandı. Abisi Yasin Doğan’ın iş yaptığı insanlardan para tahsil eden zanlı doğan dün mahkemeye çıkarıldı.

Geçtiğimiz Şubat ayında benzer suçtan tutuklandıktan sonra teminata bağlanan zanlının banka hesabını abisinin kullandığını söylediği aktarıldı. Polis; 4 Mart 2025 tarihinde Gönyeli Polis Karakolu'na gelen, Türkmenistan uyruklu bir şahsın, 2024 yılı Şubat ayı içerisinde Facebook isimli sosyal paylaşım sitesinde kullanıcı isimli Can Çakırbeyli olan kişi ile konuştuğunu Türkmenistan’da bulunan 4 arkadaşına ön izin çıkartması konusunda ve uçak biletlerini alma hususunda 10 bin dolar karşılığında anlaştıklarını ve kendisine vermiş olduğu Cemre Nur Doğan'ın hesap numarasına 14 Şubat 2025 tarihinde parayı havale ettiğini ancak uçak biletlerinin ödenmediğini ve kendisine gönderilen ön izinlerin sahte olduğunu öğrendiğini belirterek, şikayetçi olduğunu söyledi.

Polis; aynı gün zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis; zanlının vermiş olduğu sözlü beyanında adına bulunan banka hesabını Türkiye'de bulunan abisinin kullandığını söylediğini aktardı.

Soruşturmanın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, ek süre talep etti.

Zanlının avukatı ise müvekkilinin hesabını vekaletle abisine verdiğini iddia etti.

Polis; zanlının Şubat ayı içerisinde de benzer suçtan tutuklandığını, o zaman da hesabını abisine verdiğini söylediğini hatırlattı.

Mahkeme; zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

