Miktarı açıklanmadı

Rum yönetiminin İsrail’e üçüncü BARAK MX anti balistik uçaksavar batarya sistemi, DRONE DOME batarya sistemi ve iki tane LITE BEAM (lazer) sistemi siparişi verdiği bildirildi.

Rum yönetiminin ayrıca Larnaka-“Mari”deki (Tatlısu) Evangelos Florakis Deniz Üssü’nü geliştirme çalışmalarına da başladığı haber verildi.

Haftalık Simerini’nin manşete çektiği haberde, Rum yönetiminin sipariş ettiği 3’üncü BARAK MX ve LITE BEAM sistemlerinin Güney Kıbrıs’a “Makul bir sürede” konuşlandırılacağına işaret edildi, DRONE DOME bataryalarının ise mevcut iki BARAK MX bataryalarını korumak üzere Ada’da bulunduğu bilgisi verildi.

Habere göre, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) planları arasında, Rus yapımı BUK uçaksavar sistemlerinin yerine 70 km menzile sahip IRON DOME satın alımı da var.

“Kriz dönemlerinde Güney Kıbrıs’a verilecek destek projesi içerisinde yer alan Yunanistan’a ait 4 F-16 savaş uçağının da farklı menzil, hız, teknoloji ve maliyet tehditlerini göğüsleme kabiliyetine sahip çok yönlü hava savunma mimarisine dahil olduğu” kaydedildi.

İsrail’in, Güney Kıbrıs’a sattığı silah sistemlerinin konuşlandırılmasını bizzat kendisinin üstlendiğine işaret eden gazete, Rum yönetiminin İsrail’den silah sistemleri satın alımının, “Öz savunma ve bölgesel güvenlik kapsamında olması” gerekçesiyle ABD’nin toleransı ile gerçekleştiğini kaydetti.

Gazete, İsrail'in Rum yönetimiyle yaptığı anlaşma ile Amerikalılar tarafından kullanılan Baf’taki Andreas Papandreu Hava Üssü’nün de bu "Bölgesel güvenlik kapsamında" olduğunu aktardı.