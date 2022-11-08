Ya parayı ya canını

Çalışmak için ön izinle Kuzey Kıbrıs’a gelen Bangladeş uyruklu Abdus Samad Khan'ın ellerini, ayaklarını ve ağzını bağlayıp 2 gün süreyle rehin tutarak, 2 bin 500 Euro istedikleri iddia edilen Sree Ripon, Rinku Talkuder, Tandır Hossain, MD Ramjun Ahmed ve MD Ripon şikayet üzerine tutuklandı. Zanlılar dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Bangladeş uyruklu 5 zanlının, 2 Kasım günü Haspolat’ta çalıştıkları iş yerinde Khan'ı alıkoydukları, ağzını peştamalla, ayaklarını ise iple bağladıkları, para istedikleri ve vermemesi halinde öldüreceklerini söyledikleri açıklandı.

Khan'ın 2 gün sonra fırsatını bulup kaçıp bir şahsın yanına sığındığı, söz konusu kişinin durumu polise bildirdiği açıklandı.

Doktor kontrolünden geçirilen Khan'ın ayaklarında iple bağlanması sonucu yaralar oluştuğu ifade edildi.

Ağzını peştamalla bağladılar

Soruşturmayı yürüten polis memuru, olayın 2-6 Kasım 2022 tarihinde Haspolat’ta, Cumhuriyet Caddesi üzerinde Konteyner imalatı yapılan Ersegün Koçak'ın iş yerinde meydana geldiğini söyledi. Polis, Bangladeş uyruklu Sree Ripon, Rinku Talkuder ,Tandır Hossain, MD Ramjun Ahmed ve MD Ripon’un KKTC'ye çalışmak için ön izinle gelen MD Abdus Samad Khan'ın ayaklarını ip, ağzını ise peştamal ile bağladıklarını ifade etti. Polis, zanlıların Abdus Samad Khan'a bıçak gösterip "2 bin 500 Euro vermezsen seni öldüreceğiz" deyip şiddet tehdidinde bulunduklarını belirtti.

Polis, Abdus Samad Khan'ın bir şahsın yanına kaçıp sığındığını, söz konusu kişinin durumu kendilerine bildirdiğini açıkladı.

Polis, olay mahallinin ziyaret edildiğini ve Abdus Samad Khan'dan temin edilen ifadede zanlıların

Sree Ripon'un talimatı ile birlikte hareket ederek suçu işlediklerinin öğrenildiğini belirtti.

Polis, Khan'ın ayaklarının iple bağlanması sonucunda sağ ayağında yara oluştuğunu, bu nedenle doktor kontrolünden geçirildiğini ve 1,5 santimlik yüzeysel bir kesinin mevcut olduğunun öğrenildiğini söyledi.

Polis, Rinku Talkuder Tandır Hossain, MD Ramjun Ahmed ve MD Ripon’un ilk etapta suçlamaları kabul etmediklerini ancak şikayetçinin zanlıları görüp teşhis ettiğini ve bu suçun işlendiğine dair makul şüphe oluştuğunu anlattı.

Polis, olay yerinde yapılan incelemede şikayetçinin ağzının bağlandığı peştamalın bulunarak emare alındığını ancak olayda kullanılan bıçak ve ayaklarının bağlandığı ipin tespit edilemediğini söyledi. Polis, toplam 9 ifade alındığını söyleyerek, halen daha alınması gereken tanık ifadeleri ve bulunması gereken emareler olduğunu belirtti. Polis, zanlıların serbest kalması halinde soruşturmaya etki edebileceklerini söyleyip, 3 gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.