Müzakere çağrısı yaptı

Rum Dışişleri Bakanı Konstandinos Kombos, Türkiye’nin AB ile ilgili emellerinin Kıbrıs’tan geçtiğini söyledi.

Haravgi gazetesinin haberine göre, Brüksel’de yapılacak olan AB Dışişleri Konseyi toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Kombos, Türkiye’nin değerlendirmesinin belli kriterlere, koşullara, göstergelere ve sağladığı ilerlemeye bağlı olduğunu kaydetti.

Habere göre Kombos, “işgalden” bu yana 17 bin 987 gün geçtiğine işaret ederek, Kıbrıs sorununu çözüme kavuşturacak özlü müzakerelerin bir an önce başlamasını arzu ettiklerini belirtti.

Haberde, toplantının gündeminde AB-Türkiye ilişkilerinden Ukrayna savaşına ve ABD-AB ile ABD-Çin ilişkilerine kadar geniş yelpazede konular bulunduğu ifade edildi.

Stano: Arzu edilen federasyon çözümüdür

Gazete, bir diğer haberinde ise, AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano’nun, Kıbrıs sorununda arzu edilen çözüm şeklinin, siyasi eşitlik temelinde iki toplumlu ve iki kesimli, BM himayesindeki federasyon çözümü olduğunu belirttiğini yazdı.

Habere göre Rum Haber Ajansı KİPE’ye yazılı açıklamada bulunan Stano, federasyon çözümüne alternatif olacak başka bir çözüm şekli bulunmadığını ve AB’nin, BM’nin tüm prosedürlerini desteklemeye hazır olduğunu kaydetti.

Stano, Avrupa Konseyi Sonuç Bildirgesi’nde de belirtildiği üzere, AB’nin elindeki tüm imkanlarla, BM prosedürlerini destekleyeceğini vurguladı.