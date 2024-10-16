‘Müzakereler başlamalı’

New York öncesinde Londra’ya giden Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’le görüştü.

Politis gazetesinde yer alan habere göre; Hristodulidis açıklamasında Starmer’le görüşmesini önemli ve uygun zamanda yapılan bir görüşme olarak nitelendirdi. Hristodulidis, Büyük Britanya’nın hem garantör güç hem de BM kararlarını kaleme alan ülke olarak önemli bir role sahip olduğunu ifade etti.

Starmer’e hitaben yaptığı konuşmada “ülkemin 50 yıllık bölünmesini ve işgalini sona erdirmek için desteğinize güveniyorum.” ifadesini kullanan Hristodulidis, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada ise Güney Kıbrıs ile Birleşik Krallığın Kıbrıs sorununun çözüm şekline yönelik “aynı sayfada” bulunduklarını savundu.

Hristodulidis Kıbrıs sorununun, BM Güvenlik Konseyi kararlarının belirlediği çerçevenin dışında bir çözümünün olamayacağını duymaktan memnun olduğunu da dile getirdi.

Sürecin daha ileri aşamasında İngiltere’nin buna aktif bir şekilde destek olmaya hazır olup olmadığının kendisine sorulması üzerine ise, yeni İngiliz hükümetinin aralarındaki ilişki ve iş birliğinin güçlendirilmesine dair arzusu olduğunu gördüğünü ifade eden Hristodulidis, garantör güç olarak sahip olduğu rol göz önünde alındığında, bunun müzakerelerin yeniden başlaması ve Kıbrıs sorununun çözümü perspektifleriyle alakalı olarak da geçerli olduğunu savundu.

Hristodulidis’in İngiltere Başbakanı'na Kıbrıs’ı ziyaret etmesi davetinde bulunduğunu da yazan gazete, 1993 yılından bu yana İngiliz bir liderin Kıbrıs’ı ziyaret etmediğini ekledi.