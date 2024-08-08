En ağır ceza

Girne’nin Çatalköy bölgesinde 8 Şubat 2022 tarihinde uğradığı silahlı saldırıda şoförü Murat Demirtaş’la birlikte hayatını kaybeden iş insanı Halil Falyalı cinayetiyle ilgili davada dün ceza kararı açıklandı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi tarafından önceki gün planlayarak adam öldürme başta olmak üzere 17 davadan suçlu bulunarak, mahkum edilen sanıklar Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek’ verilen hapis cezalarının süresi belli oldu.

Mahkeme, Ömer Tunç'u ömür boyu, Veysel Sare'yi 35 yıl, Musa Çiçek'i ise 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Karar oturumunda önce polis, olağanüstü güvenlik tedbirleri aldı.

Mahkeme avlusu, Mustafa Çağatay Caddesi ve birçok noktada Özel Harekat ekipleri konuşlandırıldı.

Sanıklar, Özel Harekatın korumalığında cezaevinden ayrı ayrı arabalarla taşınarak Girne Ağır Ceza Mahkemesi’ne getirildi. Sanıklar Ağır Ceza salonuna yerleştirilene kadar cadde araç trafiğine durduruldu.

Polis ekiplerinin duruşma salonunda da güvenlik önlemleri aldığı gözlemlendi.

Karar öncesi Falyalı’nın ailesi, yakınları ve sevenleri mahkeme önünde toplandı.

Ülkeye kaçak girdiler

Daha sonra kararı açıklamak için oturum yapan ağır ceza heyeti, sanıkların planlayarak adam öldürme başta olmak üzere 17 davadan mahkum edildiklerini hatırlattı.

Mahkeme Başkanı, sanıkların planladıkları cinayetten vazgeçebilecekken bu eylemlerini sürdürdüklerini, Falyalı’nın otelden çıkış saatini hesapladıktan sonra Çatalköy’e hareket ederek, öldürme eylemlerini gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Başkan, cinayet işlenmeden önce sanıklar Veysel Sare ile Musa Çiçek'in ülkeye kaçak girdiğini de söyledi.

Planlayarak adam öldürme suçunun ömür boyu hapis cezası öngören en ağır suçlar arasında olduğuna dikkat çeken Başkan, anayasaya göre herkesin yaşam hakkının olduğunu vurguladı. Başkan, sanık Ömer Tunç'un taammüden adam öldürme fiilini bizzat gerçekleştirdiğini, bu nedenle daha ağır ceza verilmesine karar verdiklerini söyledi.

Veysel Sare ile Musa Çiçek'in de taammüden adam öldürme suçuna iştirak ettiklerini belirten Başkan, sanıkların planlayarak, tasarlayarak ve acımasız bir biçimde adam öldürme suçunu işlediklerini dile getirdi.

Başkan, oybirliğiyle sanık Ömer Tunç'a ömür boyu, Veysel Sare'ye 35 yıl, Musa Çiçek'e ise 20 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Türkiye’deki dava 19 Ocak’ta sonuçlandı

Cinayetle ilgili Türkiye’de tutuklu olan sanıklar hakkındaki karar ise 19 Ocak 2024 tarihinde açıklanmıştı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Mustafa Söylemez'i, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 2 kez müebbet hapis cezası, diğer sanıklar Abdurrahim Çelik, Cengiz Şener ve Ender Yıldız'a ise 'tasarlayarak öldürmeye yardım' suçundan 12 yıl 6 ay olmak üzere toplam 25'şer yıllık hapis cezası vermişti.