İlgili bakanlıklar ne yapıyor?

Suna ERDEN

Bangladeşli Muhammed Kamala Uddin’in tam 6 yıldan beri ülkede kaçak yaşadığı ve bugüne kadar hiç kimse tarafından sorgulanmadığı ortaya çıktı. Giriş-çıkış belgesi için Muhaceret Şubesine giden Muhammed’in kaçak olduğu ortaya çıktı. Polis tarafından tutuklanarak dün mahkemeye çıkarılan Muhammed, yargıç tarafından sorgulandı.

Yargıç Muhammed’e “6 yıldır bu ülkede ikamet izinsiz kalıyorsun, bu süre içerisinde ne yedin, ne içtin, ne yaptın veya nerelerde çalıştın” diye sordu. Muhammed patronun adını vermek yerine günü birlik iş bulup çalıştığını söyleyince yargıçtan azar işitti ve cezaevine gönderildi. Ortaya çıkan bu durum karşısında ilgili bakanlıkların ‘patronu ortaya çıkarma konusunda’ ne tür adımlar atacağı merak konusu oldu.

Giriş-çıkış belgesi almaya kalkışınca yakalandı

KKTC’de izinsiz ikamet etme suçundan tutuklanan zanlı dün Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Polis, 6 Ağustos 2024 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Muhaceret Şubesine giriş-çıkış belgesi almaya gelen zanlının muhaceret kontrolünde 11 Kasım 2019 tarihinden beri ülkede ikamet izinsiz kaldığının belirlenerek, suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlıyla ilgili İçişleri Bakanlığından gerekli soruşturmanın yapıldığını, ülkede ikamet izinsiz yaşadığının teyit edildiğini belirtti.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının Bangladeş vatandaşı olduğunu, KKTC’de yasal bir bağı bulunmadığını belirterek, cezaevine gönderilmesini talep etti.

Duruşmaya bakan yargıç, zanlıya “6 yıldır bu ülkede ikamet izinsiz kalıyorsun, bu süre içerisinde ne yedin, ne içtin, ne yaptın veya nerelerde çalıştın” diye sordu. Zanlı ise günü birlik işlerde çalıştığını iddia etti. Yargıç, 6 yıl boyunca günü birlik iş bulup, yaşamanın mümkün olmadığını ifade ederek, zanlının doğruları söylemediğini ifade etti.

Yargıç, zanlıyı davası görülünceye kadar 15 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi.

Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2024, 10:01