Türkiye yanınızda

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim’i kabul etti.

Verilen bilgiye göre, Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde konuşan Töre, Büyükelçi Serim’e görevinde başarılar dileyerek, işbirliği içerisinde çalışacaklarını söyledi.

Töre, KKTC’nin genç bir devlet olduğunu, Cumhuriyete sahip çıktıklarını ve aynı milletin mensupları olarak yola birlikte devam edeceklerini kaydetti.

Töre, Erdoğan’ın “Dünya beşten büyük” sözünü hatırlatarak, bugün bu sözün çok daha iyi anlaşıldığını ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim de, KKTC’de görev yapan 16’ıncı büyükelçi olarak Kıbrıs Türk halkı ve burada yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını aydınlık günlere ulaştırma adına elinden gelen tüm çabayı sarf edeceğini söyledi.

Serim, Kıbrıs Türk halkının kendi bayrakları ve devletleri çatısı altında güvenle yaşadığını, Türkiye’nin de hep yanlarında olacağını ifade etti.

Serim, KKTC’deki demokratik hayatın ve olgunluğun dünyanın bir çok ülkesinde olmadığını belirterek, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre başkanlığında yasama faaliyetlerinin etkin olarak çalışmasından duyduklarını memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmaların ardından Töre tarafından Büyükelçi Serim’e hediye takdimi yapıldı.

Töre’den Rum Yönetimine tepki...

Öte yandan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Rum yönetiminin KKTC turizmini hedef alan girişimine tepki gösterdi.

Verilen bilgiye göre, Töre, Rumların Kıbrıs’ı bir Helen adası olarak gördüğünü, Rum fanatizminin durmak bilmediğini, bundan dolayı da KKTC ekonomisini çökertmek için hesap kitap yaptığını söyledi.

Töre, Rumların silahla yapamadıklarını ekonomik, siyasal ve sosyal abluka uygulayarak yapmaya çalıştığını ancak bunu başaramayacağını kaydetti.

Akritas Planı’nın benzerinin farklı yöntemlerle uygulanmaya çalışıldığını belirten Töre, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in bir yandan müzakere istediğini, diğer yandan da KKTC’ye yönelik müdahalelerde bulunmaya çalıştığını dile getirdi.

“Hristodulidis’i aklı selime davet etsek de gelmeyecektir” diyen Töre, Rum liderin Kıbrıs Türk halkını "hor ve azınlık" gören bir zihniyete sahip olduğunu belirtti.

Ertuğruloğlu Serim ile görüştü

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, göreve yeni başlamasından dolayı ziyarette bulunan Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim ile görüştü.

Açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, her zaman olduğu gibi, büyükelçilik ile yakın iş ve güç birliğiyle dayanışma içinde olacaklarını ifade ederek, Büyükelçi Serim’e yeni görevinde başarılar diledi.