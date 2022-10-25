‘Özgürlük en değerli nimet’

Askeri bölgenin fotoğraflanması ve tasarrufunda izinsiz telsiz bulundurma suçlamasıyla KKTC’de tutuklanan ve hapis cezasını tamamlamasının ardından Güney Kıbrıs’a dönen Kıbrıslı Rum Andreas Suciis, Alithia gazetesine açıklamalarda bulundu.

Gazete, tutuklanma süreci ve yaşadıklarını anlatan Suciis’in, serbest kalmasının ardından geçen Cumartesi günü düzenlenen partiyi yansıtan fotoğrafa da yer verdi.

Gazete Suciis’in, Lisi (Akdoğan) doğumlu olup 10 yaşında göçmen olduğunu, şu anda ise Limasol’da yaşadığın yazdı.

Habere göre, Suciis, insan özgürlüğünün, yaşamın en değerli nimeti olduğunu söyledi.

Telsizlerle ilgili bir soru üzerine Suciis, sahip olduğu telsizlerden birinin kuzeyde yanında olduğunu ve arkadaşlarıyla birlikte iki arabayla geçtiği zaman arkadaşlarıyla konuşmak için kullandığını belirtti.

Diğer telsizin satın aldığı Japon aracına monte edilmiş olduğunu söyleyen Suciis, 15 Ağustos’ta, kendisinin ve bir arkadaşının bulunduğu bir araçla kuzeye geçtiğini, diğer arabada ise yolu iyi bilmeyen iki arkadaşının yer aldığını ifade etti.

Suciis bu nedenden dolayı arkadaşlarıyla iletişim kurmak için telsiz kullandığını savundu.

İstikametlerinin, otelde yer ayırdıkları Karpaz’daki Mehmetçik (Galatya) olduğunu belirten Suciis, burada üç gün kaldıklarını, telsizi de otel odasındaki komodinde unuttuğunu söyledi.

Suciis, üç gün sonra Güney Kıbrıs’a döndüklerini, 31 Ağustos’ta ise Yunanlı dostlarıyla birlikte “Lisi”(Akdoğan), Gazimağusa ve başka yerleri de göstermek için Beyarmudu sınır kapısından geçmeye çalıştığını ancak orada polisin kendisiyle görüşmek istediğini ancak kendisinin endişelenecek bir şey olmadığını düşündüğünü belirtti.

Suciis, daha sonra “Dörtyol” (Prasteio) karakoluna gitmesinin ve orada beklemesinin söylendiğini, oraya gidip, bir süre bekledikten sonra Ziyamet polisine gitmesinin söylendiğini ifade etti.

Arkadaşlarının ayrılmaktan başka şanslarının olmadığını ifade eden Suciis, kendisinin polis karakolunda sorgulanmaya başlandığını belirtti.

Sorgulama yapıldı

Polislerin kendisiyle hangi dilde konuştuğunun sorulması üzerine Suciis, Yunanca bilen bir polisin bulunduğunu ve çeviri yaptığını ifade etti.

Sorgu sırasında kendisine neden telsiz taşıdığının sorulduğunu da söyleyen Suciis, bunu, arkadaşlarıyla iletişim kurmak için kullandığını söylediğini belirtti.

Suciis, aracında bulunan GPS eski olduğundan kuzeyin haritasını dahil etmediğini dile getirdi.

Aracında bulunan gazetecilerin kullandığı kayıt cihazının ise eski kız arkadaşına ait olduğunu ifade ettiğini belirten Suciis, aracının radyosundan taşınabilir belleğin (usb) alınarak bilgisayara konulduğunu ve aralarında “EOKA Şarkıları” diye bir dosyanın bulunduğu belgelerin incelendiğini belirtti.

Kendisinin eskiden beri izlendiğini ve hakkında dosya hazırlandığını düşündüğünü söyleyen Suciis, sorgulanma, tutuklanma ve mahkemeye çıkarılma süreçlerinin yanı sıra kendisini temsil eden avukattan da bahsetti.

Suciis, KKTC’ye giriş yasağının kendisini rahatsız ettiğini, avukatından bu kararın iptali için çaba göstermesini istediğini ifade etti.

Kıbrıs sorunuyla ilgili bir soru üzerine Suciis, askeri bölgelerin, bölücü çizgilerin olmaması için mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

Suciis, bir başka soru üzerine, ortaklaşa bir şekilde ileriye gitme fırsatının olabilmesi için Kıbrıslı Türklerle iyi ilişkilerin önemli olduğunu belirtti.