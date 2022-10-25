Önce mahkeme sonra deport

Suna ERDEN

Polisin sürdürmekte olduğu huzur operasyonları çerçevesinde ülkede kaçak yaşayan 13 kişi daha tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklananlar arasında 3 yılı aşkın bir süre ikamet izni olmadan yaşayanların yanı sıra, turist vizesi 38 gün önce dolanlar da var.

Yakalananlar arasında Kuzey Kıbrıs’a kaçak giriş yapanların da olduğu belirtilirken, Suriye, Liberya, Kenya ve Türk vatandaşı 13 kişinin bir ay içerisinde mahkemeye çıkarılması ve yargı kararı sonrasında sınır dışı edilmesi bekleniyor.

10 kaçaktan 5’i Liberyalı

Asayiş denetimleri esnasında ülkede kaçak yaşadığı tespit edilen Türkiye vatandaşı Yusuf İlmas, Mehmet Can Akagündüz, Liberya uyruklu Simon Gonleh, Jaesue Togba, Edwina Love Jackson, Gradiya Surprise Baında, Yarkpazuo Favour Moore, Zimbabveli Addington Tendai Sakarombe, Priviledge Chıwanza, Kenyalı Solomon Gugu Ndere dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru, zanlıların 21 Ekim 2022 tarihinde saat 23.45 sıralarında Lefkoşa’da gerçekleştirilen asayiş denetimlerinde tespit edildiğini söyledi.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde Simon Gonleh'in 286 gün, Jaesue Togb’ın 320 gün, Addington Tendai Sakarombe’nin, bin 9 gün, Solomon Gugu Ndere’nin 335 gün, Edwina Love Jackson’un 315 gün, Gradiya Surprise Baında’nın 335 gün, Yarkpazuo Favour Moore’nin 320 gün, Priviledge Chiwanza’nın 386 gün ülkede kaçak olarak kaldıklarının tespit edildiğini açıkladı.

Mehmet ile Yusuf pansiyonda yakalandı

Polis, Lefkoşa'da Altın Pansiyon içerisinde tespit edilen Mehmet Can Akagündüz’ün 109 gün, Yusuf İlmas’ın da 38 gün KKTC'den ikamet izinsiz kaldıklarını ifade etti. Polis, tüm zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandıklarını söyledi.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, yasal statüsü olmayan zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme zanlıların bir ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Suriyeli kaçaklar meydanda gözaltına alındı

Bu arada Alayköy bölgesinde ülkeye kaçak giriş yapan Suriyeli 3 kişi yakalandı. Suriyeli zanlılar da dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, Mahir Hussein Muhomin, Mecit Al Arab ve Abdulkerim El Hussein’in onaylanmamış bir limandan KKTC'ye giriş yapmak suçundan tutuklandıklarını belirtti.

Polis, 21 Ekim 2022 tarihinde saat 21.00 sıralarında Alayköy Köy Meydanında, tespit edilen zanlıların deniz kıyısından KKTC'ye giriş yaptıklarını ve suçüstü hali gereği tutuklandıklarını söyledi. Polis, Suriyeli zanlıların da teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme zanlıları bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi.

